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Sevgilisini test etmek için şaka yaptı! Üçlü ilişki sorusunun cevabı ayrılığı getirdi

02.04.2022 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

OnlyFans fenomeni Chris Galera, sevgilisine 1 Nisan’da ilginç bir şaka hazırlamak istedi. Ancak Brezilyalı modelin şakası istediği cevabı alamayınca hüsranla sonuçlandı. Güzel model, sevgilisinin yanıtı üzerine onu terk ettiğini itiraf etti.

Sevgilisini test etmek için şaka yaptı! Üçlü ilişki sorusunun cevabı ayrılığı getirdi

OnlyFans fenomeni Chris Galera, sevgilisine 1 Nisan’da şaka yapmak için üçlü ilişki yaşayabileceklerini anlatan bir mesaj gönderdi. 1 yıldan fazla süredir beraber olduğu sevgilisinin şakayı ciddiye alması üzerine işler bir anda karıştı. Şakanın sonucunda ikili ayrılmaya karar verdiklerini anlattı.

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“ONU TEST ETMEK İSTEDİM”

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Brezilyalı OnlyFans fenomeni Chris Galera, 1 yıldır beraber olduğu erkek arkadaşını test etmek için 1 Nisan’ı fırsat bilerek bir şaka yaptı. Galera, “Bundan hoşlanmadığımı bildiği halde 1 Nisan’da onun ne düşündüğünü anlamak için bir şaka yaptım. Üçlü ilişki yaşayabileceğimize yönelik olarak bir mesaj attım. Tek istediğinin bu olduğunu söyleyerek coşkuyla yanıt verdi ve hayal kırıklığına uğradım” dedi.

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Sosyal medyadan yaptığı paylaşımda erkek arkadaşına şaka yaptığını söyledikten sonra 33 yaşındaki adamın üzüldüğünü anlatan Galera, “Şaka olduğunu söylediğimde üzüldüm. Asla üçlü ilişki yaşmayı düşünmüyorum. Ondan anında ayrıldım” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
OnlyFans
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