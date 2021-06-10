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Sevgilisinin yemeğine zehir koyduğunu düşünen kadın, her yeri ateşe verdi: Saçımı elimle söndürdüm

10.06.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sevgilisinin yedikleri tavuk kanadının içine zehir koyduğunu iddia eden bir kadın, gece yarısı yaptığı akılalmaz davranışla şaşkına çevirdi. Sevgilisi uyurken kafasını ateşe veren 29 yaşındaki Tuhonsty Marie Smith, komşularının yangını görmesiyle ihbar edildi.

Sevgilisinin yemeğine zehir koyduğunu düşünen kadın, her yeri ateşe verdi: Saçımı elimle söndürdüm

ABD'nin Wisconsin eyaleti duyanı şaşkına çeviren bir olayı konuşuyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yayın yapan WDJT haber ajansına göre 29 yaşındaki Tuhonsty Marie Smith, birçok suçlamayla karşı karşıya.

Aile içi şiddet, binayı kundaklama, istismar gibi suçlamalarla yargılanan Marie, iddiaya göre tüm bunları, son zamanlarda kendisine ilgi duymadığını söylediği sevgilisine kızdığı için ve yine iddiaya göre eşinin tavuk kanadı yemeğine zehir attığını hissetmesi nedeniyle yaptığını söyledi.

''SAÇLARIMI ELİMLE SÖNDÜRMEYE ÇALIŞTIM''

Gece yarısı uyuduğu sırada kafası ateşe verilen Henry Williams, ''Son anda nasıl kurtulduğumu hatırlamıyorum. Saçlarım alev almış ve elimle söndürmeye çalışıyordum. Hemen üç aylık kızımı da alıp evden dışarı çıktım'' dedi.

Williams, polise verdiği ifadede karısının son zamanlarda davranışlarının değiştiğini son üç veya dört aydır garip davrandığını söyledi.

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''YEMEĞE ZEHİR KOYDUĞUNDAN ŞÜPHELENDİM''

İfadesi alınan Tuhonsty Marie Smith ise, sevgilisinin tavuk kanatlarına zehir koyduğundan şüphelendiğini söyleyerek, bir bardağa çakmak gazı doldurduğunu, kafasına döktüğünü ve çakmakla yaktığını ve evi de yakmaya çalıştığını itiraf etti.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ve acil müdahale ekipleri söz konusu adamın göğsünde, başında, kulaklarında, ellerinde, boynunda ve yüzünde ciddi yanıklar gördü. Williams hemen tedavi altına alındı. Sevgilisiyle tartıştıklarını söyleyen Williams, neden böyle yaptığını anlayamıyorum dedi.

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Williams'ın hastanede tedavisi sürerken Marie tutuklanarak cezaevine konuldu.


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