Sevilen internet dizisi Hayaller ve Hayatlar dizisindeki Dicle'nin tarzını beğenenlere alternatif kolsuz kazak önerileri

İnternet dizilerinin yaygınlaşması ve popüler olmasıyla dizilerdeki giyim tarzları günlük hayata da yansımaya başladı. Bir dizide sevdiğiniz karaktere can veren oyuncunun giydiği kıyafetler dikkatinizi çekiyor ve hemen aynısını almak için araştırmaya başlıyor olabilirsiniz. Ancak bazen dizilerde kullanılan kıyafetler oldukça pahalı olabiliyor. Bu nedenle o ürüne benzeyen uygun fiyatlı alternatif modeller yok satıyor. ''Hayaller ve Hayatlar'' dizisinin sevilen karakteri Dicle'nin giydiği geniş yakalı kolsuz kazak, izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Siz de izlerken kazağı çok beğenip benzerine sahip olmak istediyseniz yazımızı sonuna kadar okumalısınız. İşte sizin için seçtiğimiz Dicle'nin kazağına alternatif kolsuz kazak önerileri!

Düşük omuz kesimiyle dikkat çeken DeFacto Fermuarlı Süveter

Dicle'nin dizide giydiği kolsuz kazağına çok benzeyen ürün, düşük omuzlu kesimiyle son trende ayak uyduruyor. Fermuarlı geniş kesim yaka detayı ise kazağı hem balıkçı hem normal yaka şeklinde kullanım olanağı sağlıyor. Selanik modeli örgüsüyle şık bir duruş sergileyen triko kazak, kış aylarında dolabınızın vazgeçilmez parçaları arasında yer alacak! Ekru renkli kazak, geniş kol oyuntusu ve oversize kesimi ile üzerinizde rahat bir görünüm yakalar. Kış aylarında sıcak kalmak ve cool tarzınızı yansıtmak istiyorsanız modern tasarımlı DeFacto Fermuarlı Kazak tam size göre!

\Ürünü İncele

Dicle'nin kazağına neredeyse bire bir benzeyen BGN Melanj Gri Fermuarlı Triko Süveter

Kendinden vatkalı gibi görünen kesimiyle dikkat çeken kazak, Dicle'nin giydiği modele neredeyse bire bir benziyor. Geniş yaka kesimli ürün, fermuarı açık ve kapalı olarak kullanıldığında birbirinden farklı görünümlere kavuşuyor. Fermuarı kapatılarak kullanıldığında balıkçı yaka, açarak kullanıldığında ise V yaka kazak olarak kullanılabiliyor. İçine balıkçı ya da bisiklet yaka kesimine sahip bir kazak giyerek kombin yapılabiliyor. Triko süveter içinizi ısıtırken şık görünümüyle de dikkat çekmeyi başarıyor. Kış aylarında girdiğiniz ortamlarda tarzınızı ön plana çıkarmak istiyorsanız içinizi ısıtacak BGN Melanj Gri Fermuarlı Triko Süveter aradığınız ürün olabilir!

\Ürünü İncele

Ekose desen sevenlere YUYDYU Kolsuz Kazak

Sepette %10'a varan indirimler kazanmak için tıklayın!

Sokak modasına ayak uyduran ekose desenli kolsuz kazak, soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak. Geniş V yaka kesimi sayesinde boynunuzu olduğundan daha ince ve uzun gösteren süveter, her bedene uyum sağlar. Yumuş dokusu ile teninizde hoş bir his yaratan YUYDYU Kolsuz Kazak, dolabınızın en değerli parçaları arasında yerini alır. Lastiğini içine kıvırarak crop bir görünüm kazandırabilir ya da dışarıda tutarak oversize modasına ayak uydurabilirsiniz. Her yaşa uygun tasarlanan kolsuz kazak, kampüs yıllarını anımsatan tarzıyla kendinizi iyi hissetmenizi sağlar.

\Ürünü İncele

Zarif görünmek isteyenlere Dilvin 1235 Yarım Balıkçı Süveter

Düşük omuz kesimi ve oversize modeliyle giyildiğinde rahat hissettiren kolsuz kazak, kış aylarının vazgeçilemeyen parçaları arasında yer alıyor. Dicle'nin giydiği kolsuz kazağa alternatif olan ürün, fermuarlı yaka modeliyle dikkat çekiyor. Fermuarı kapalı olarak kullanıldığında yarım balıkçı hâle gelen kazak, açık olarak kullanıldığında ise V yaka görünüm sunuyor. Geniş kalıplı olarak tasarlanan süveter, standart bedende üretilse de her bedene kolayca uyum sağlıyor. Belden itibaren siyah çizgilerin yer aldığı tasarım, siyah deri pantolonla kombinlendiğinde şahane görünüyor. Dicle'nin kazağına alternatif arıyorsanız Dilvin 1235 Yarım Balıkçı Süveter'i incelemeden geçmeyin!

\Ürünü İncele

Farklılık arayanlara SH-RuiDu Süveter

Siyah, gri, devetüyü, kahverengi ve asker yeşili renk seçenekleri bulunan SH-RuiDu Süveter, asimetrik kesimiyle ön plana çıkıyor. İki farklı kesimin belden düğmeler ile birbirine tutturulması, modele farklı bir hava kazandırıyor. Balıkçı yaka tasarımı ise kış aylarında giymek için oldukça uygun. İçine herhangi bir gömlek veya kazak giyerek kombin yapabilirsiniz. Akrilik elyaf malzemeden üretilen kazak, yumuşacık dokusu ile teninize nazikçe dokunur. Okul, iş yeri, arkadaş buluşması, alışveriş veya seyahatlerde rahatlıkla giyilebilen kolsuz kazak, tarzında yenilik arayanların ilk tercihi!

\Ürünü İncele

Sevimli görünmek isteyenlere TRENDYOLMİLLA Lila Triko Süveter

Bu sene daha popüler hâle gelen kolsuz kazaklar, farklı renk ve tasarımlarıyla modaya yön veriyor. Lila, beyaz ve yeşil renklerinin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan triko süveter, sevimli görünmek isteyenler için en doğru tercih! Kış aylarında içine herhangi bir gömlek ya da kazak giyerek kombin yapabileceğiniz kolsuz kazağı bahar aylarında ise tek başına giyebilirsiniz. Kış ve bahar aylarında kullanabileceğiniz triko süveter, dolabınızda daima yerini korur. Buz mavisi mom jean veya açık renkli kumaş pantolonlarla kombin yapabileceğiniz ürün, içinde prensesler gibi hissetmenizi sağlar.

\Ürünü İncele

Asil görünmek isteyenlere Join Us Kapitone Sırt Detaylı Kolsuz Kazak

Yaka kesimiyle Dicle'nin giydiği kazağa alternatif Join Us Kapitone Sırt Detaylı Kolsuz Kazak, benzersiz tasarımıyla tarzınıza farklılık kazandırır. Beyaz rengin asaletiyle tasarlanan kolsuz kazak, girdiğiniz her ortamda dikkat çekmeyi başarır. Ön kısmı tüylü ve yumuşacık kumaştan üretilen kazağın sırt kısmı ise kapitone detaylarla süslenmiş. Beyaz İspanyol paça pantolon ve topuklu ayakkabılarla kombin yapıldığında kuğu gibi gösteren kolsuz kazak, dolabınızda mutlaka yer alması gereken parçalar arasında. Bahar ve kış aylarının kurtarıcısı olacak benzersiz model, yarattığı yumuşacık hisle teninizi rahatsız etmez.

\Ürünü İncele

Oversize stili sevenlere Voqeen Kolsuz Kazak

Prime üyesi olup bedava kargo ve daha birçok avantajdan yararlanmak için tıklayın!

Yüksek kaliteli malzemeyle üretilen oversize Voqeen Kolsuz Kazak, üzerinizde şık bir duruş sergiler. Sonbahar ve kış aylarına uygun ürün, dolabınızda bulunan kurtarıcı parçalar arasında yerini alır. Her şekilde kombin yapılabilen triko kazak, gömlekle kombinlendiğinde resmi, balıkçı yaka kazak ile kombinlendiğinde ise günlük giyime uyum sağlar. Geniş kesimli V yaka tasarımı, boyun yapısını olduğundan daha ince ve uzun gösterir. Ön ve arka tarafında bulunan burgu desenleri, kazağa şık bir görünüm kazandırır. Her yerde giyebileceğiniz kurtarıcı bir parça arıyorsanız Vooqen Kolsuz Kazak tam size göre!

\Ürünü İncele

Canlı renkleri sevenlere Jimmy Key Kolsuz Kazak

Yaz kış fark etmeden canlı renkleri tercih edenlerdenseniz Jimmy Key Kolsuz Kazak'a mutlaka göz atmalısınız. Kaliteli malzemeden üretilen model, içine gömlek, balıkçı yaka kazak ya da bisiklet yaka bluz giyilerek kombin yapılabilir. Fermuarlı yaka tasarımı sayesinde ister balıkçı yaka ister V yaka olarak kullanabilirsiniz. Beyaz gömlek ve beyaz kumaş pantolon ile kombinleyerek iş yerinde, resmi toplantılarda veya davetlerde giyebilirsiniz. Jean pantolon ve balıkçı yaka bluz ile kombinlendiğinde ise spor bir görünüme kavuşturabilir, günlük hayatta rahatlıkla tercih edebilirsiniz.

\Ürünü İncele

Crop kesim tercih edenlere WOOLLIEN Polo Yaka Kolsuz Triko Kazak

Hafif kumaşı nedeniyle bahar ve yaz aylarında kullanıma elverişli WOOLLIEN Polo Yaka Kolsuz Triko Kazak, geniş renk yelpazesi ile dikkat çekiyor. Mor, yeşil, pembe, fuşya, beyaz, siyah ve krem renk seçenekleri bulunan kolsuz kazak, crop kesimi sevenlere hitap ediyor. Standart beden üretilen model, hemen her bedene uyum sağlayabiliyor. Beyaz İspanyol paça kumaş pantolon, topuklu ayakkabılarla kombinleyerek şık bir duruş yakalayabilir ya da jean pantolon ve spor ayakkabılar ile günlük hayata uyarlayabilirsiniz. "Polo yaka ve crop kesim vazgeçilmezlerim arasında." diyorsanız modeli kaçırmayın deriz!

\Ürünü İncele