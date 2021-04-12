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  4. Sevimli köpeğin yemek isteme yöntemiyle ilgi odağı oldu

Sevimli köpeğin yemek isteme yöntemiyle ilgi odağı oldu

12.04.2021 09:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan’da sevimli köpeğin kaldırımda kovayla dakikalarca oyun oynaması görenlere tebessüm ettirdi.

Erzincan kent merkezinde kaldırımda yürüyen vatandaşlara aldırış etmeden kovayla oyun oynayan sokak köpeği ilgi odağı oldu.

Ağzıyla kulpundan tuttuğu kovayla bir aşağı bir yukarı koşuşturan köpeğin oyununun sırrı dakikalar ilerledikçe ortaya çıktı.

Sonradan anlaşıldı ki acıktığı için kovayla mama isteyen köpeğin yanına eczacı hayvan sever yetişti. Eczacının kovaya mama koymasıyla köpeğin oyunu sona erdi.

Kovadaki mamayı yiyen sokak köpeğin aç karnını doyurma yöntemi vatandaşların içini ısıttı.

(İHA)

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Erzincan

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