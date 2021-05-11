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  4. Sevindiren gelişme! Son 20 yılda Fransa kadar büyüdü

Sevindiren gelişme! Son 20 yılda Fransa kadar büyüdü

11.05.2021 17:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gençleşmiş ormanların haritasını oluşturmak için uydu verilerini kullanan Trillion Trees, son 20 yılda dünya genelindeki ormanlık alanların Fransa'nın yüz ölçümü büyüklüğünde genişlediğini açıkladı

Sevindiren gelişme! Son 20 yılda Fransa kadar büyüdü

Birdlife International, Vahşi Yaşamı Koruma Topluluğu (WCS) ve Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) tarafından dünya çapında bir trilyon ağaç dikimi hedefine yönelik Trillion Trees tarafından araştırma yapıldı. Araştırmaya göre, 2000 yılından bu yana dünya genelindeki ormanlık alanların Fransa büyüklüğünde genişlediği ifade edildi. Gelişen ormanlık alanın, 5.9 Gigaton karbondioksit eşdeğerini emebilme potansiyeline sahip olduğu ve bunun da ABD'nin yıllık emisyonlarından daha fazla olduğu belirtildi. Trillion Trees ekibi, gençleşmiş ormanların haritasını oluşturmak için uydu verilerini kullandığını açıkladı.

DHA

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