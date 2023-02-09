Sevindiren haberler peş peşe geliyor! Depremden saatler sonra enkazdan çıkarıldılar

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenen 10 ilde zamana karşı çalışmalar sürüyor. Hatay, Adıyaman, Malatya ve Kahramanmaraş'taki enkazlardan sağ olarak çıkarılan vatandaşların haberleri gelmeye devam ediyor. İşte haberin detayları...

80 YAŞINDAKİ KADIN KURTARILDI

Hatay'ın İskenderun ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi’nde yıkılan 5 katlı Eroğlu Apartmanı’nın enkazında arama yapan kurtarma ekipleri ve Mehmetçik, 80 yaşındaki Şaziye Kalaağzı’nın yardım çığlığını duydu.

Yaklaşık 4 saat süren kurtarma çalışması sonunda yaralı olarak çıkarılan Kalaağzı, ambulansa taşındı. Enkazın altından 68 saat sonra kurtarılan Kalaağzı, hastaneye kaldırıldı.

Çalışmalara katılan kurtarma ekipleriyle askerler birbirlerine sarılarak sevinç yaşadı.

İSPANYOL EKİP, BABA VE KIZI 69 SAAT SONRA ENKAZDAN ÇIKARDI

İspanya’dan gelen 25 kişilik özel arama kurtarma ekibi, 69 saat sonra enkazdan baba ve kızını canlı çıkardı. İspanyol ekip, sevinçten birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaştı.

Adıyaman merkez Ulucami Mahallesi Gölbaşı Caddesi üzerinde bulunan 4 katlı Çalışkan Apartmanı’nın enkazından 69 saat sonra iki kişiye canlı ulaşıldı. Arama kurtarma köpeği ve dinleme cihazıyla baba ve kızının yeri tespit edildi. İspanya’dan gelen 25 kişilik arama kurtarma ekibi, 6 saatlik bir çalışmanın ardından Afganistan vatandaşı olan Henna Muhammedi (21) ve babası Murat Muhammedi’ye (45) ulaştı. Sağ salim bir şekilde çıkarılan ve sağlık durumları iyi olan baba ve kızı, sağlık ekiplerince ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı.

Baba ve kızı kurtaran İspanyol ekip, sevinçten birbirlerine sarılarak mutluluklarını paylaşırken vatandaşlar tarafından alkışlandı.

ANNE VE 2 KIZI 65 SAAT SONRA KURTARILDI

Adıyaman'da enkaz altında kalan anne ve 2 kızı, depremden yaklaşık 65 saat sonra sağ çıkarıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından bölgeye giden Karabük UMKE, 112 ve AFAD ekipleri, Adıyaman'daki arama kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.

Sakarya Caddesi Demir Apartmanı'nı tarayan ekipler, enkazdan ses geldiğinin belirlenmesi üzerine harekete geçti. Ekipler, makineler yardımıyla ulaştığı Ayşe Atçeken ve kızları Emine ile Feyza'yı depremden yaklaşık 65 saat sonra kurtarmayı başardı.

Enkazdan çıkarılan kişiler ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. (AA-İHA-DHA)

