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  4. Şevki Yılmaz'ın tepki çeken sözlerinin ardından Osmanoğlu ailesinden açıklama! Sultan 2. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu Roksan Kunter Özkan paylaştı

Şevki Yılmaz'ın tepki çeken sözlerinin ardından Osmanoğlu ailesinden açıklama! Sultan 2. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu Roksan Kunter Özkan paylaştı

22.02.2024 19:35 | Son Güncelleme:
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Sultan II. Abdülhamit Han'ın torunu Berna Osmanoğlu'nun düğününde Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz'ın sözleri büyük tepki çekmişti. Yaşanan olayın ardından Osmanoğlu ailesinden bir açıklama geldi. Roksan Kunter Özkan "Sultan 2. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu olarak ben, annem ve teyzelerim ile birlikte kamuoyuna duyurumuzdur" notuyla ailenin mesajını paylaştı.

Şevki Yılmaz'ın tepki çeken sözlerinin ardından Osmanoğlu ailesinden açıklama! Sultan 2. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu Roksan Kunter Özkan paylaştı

Sultan II. Abdülhamit Han'ın torunu Berna Osmanoğlu'nun İstanbul'daki nikah törenine katılan Refah Partisi eski milletvekili Şevki Yılmaz'ın "Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum" sözleri büyük tepki çekmişti.

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Maalesef bu görüntülerdeki davranış ve ifadeler, Sultan 2. Abdulhamid'in kızı Ayşe Sultan'ın torunları ve Osmanoğlu ailesinin fertleri olarak bizlerin görüşüymüş gibi algılanmaktadır.

OSMANOĞLU AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Tepkilerin ardından düğün sahibi Osmanoğlu ailesinden bir açıklama yapıldı. Sunucu Roksan Kunter Özkan "Sultan 2. Abdülhamid’in 4. kuşak torunu olarak ben, annem ve teyzelerim ile birlikte kamuoyuna duyurumuzdur" notuyla ailenin o mesajını paylaştı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"17.02.2024 tarihinde gerçekleşen bir düğün töreninde kaydedilen, düğüne konuk olan bazı kişilere ait, bizim de hiç tasvip etmediğimiz çeşitli görüntüler, haklı olarak kamuoyunda çeşitli tartışmalara ve tepkilere neden olmuştur.

Maalesef bu görüntülerdeki davranış ve ifadeler, Sultan 2. Abdulhamid'in kızı Ayşe Sultan'ın torunları ve Osmanoğlu ailesinin fertleri olarak bizlerin görüşüymüş gibi algılanmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu ve İlk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e karşı saygı sınırlarını aşan hiçbir görüş, yorum ve beyanı kabul etmediğimizi, Aile mensupları olarak bu açıklamaları onaylamadığımızı, açık ve net bir biçimden ifade ediyoruz.

Bilakis bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucularına, yasalarına ve kurumlarına gönülden bağlılık içerisinde bulunan, modern Türkiye'nin vatandaşı olmaktan gurur duyan, bunu tüm dünyada bulunduğu her ortamda ve platformda dile getiren, milli kültürümüzü, muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkarmayı kendisine şiar edinmiş kişileriz.

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Bu vesileyle değerli kamuoyuna saygı ile duyururuz.

Osmanoğlu Ailesi Mensuplar;

Mediha Nami Osmanoğlu Martinez Hernandez

Fethiye Nami Osmanoğlu Bory

Adile Nami Osmanoğlu Tars

Gülnur Nami Osmanoğlu Ragot

Ayten Nami Osmanoğlu Kunter

Roksan Kunter Özkan"

Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Şevki Yılmaz
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