Sevmediğiniz İşinizde Başarılı Olmanın 4 Yolu

Bu hayatta sevmediğiniz bir işe gitmekten daha zor olan çok az şey var. Saatinizin akrebi 7'ye geldiğinde ve alarmınız çaldığında, düşünebildiğiniz tek şey ya oradan nasıl koşarak uzaklaşmak istediğiniz ya da dışarıda bundan daha iyi başka fırsatlar bulabileceğiniz olabiliyor. Etrafınızdaki bir çok kişi ve belki de siz böyle hissediyorsunuz. Birçok kez bunun bir çıkmaz olduğunu ve bu durumun hiç değişmeyeceğini düşünebilirsiniz ancak bu böyle değil. Bu günleri atlatmak ve sadece çekici geldiği için ardını hiç düşünmeden istifa etmek yerine aşağıda 4 maddeye bir göz atın. Kendinize Öğrenme Fırsatlarınızı Hatırlatın! Bir gün bir mentorun sorumluluğuna bir stajyer verilmiş. Karakterleri birbirlerinden tamamen farklı olan bu iki kişinin iş hayatındaki hedefleri de farklıymış. Mentor kurumsal sektörde basamakları tırmanmak istiyormuş, stajyer ise henüz ne istediğine tam olarak karar verememiş. Sonrasında bir gün mentor stajerine "İstediğin kariyer bu olmasa bile ileride istediğin şey için buradan öğrenebileceğin hiçbir şey yok mu?" diye sormuş. Bunun sonrasında stajyer mentorunun çok doğru bir şey söylediğini farketmesinin yanına işini gönülsüzce yaptığı belli olduğu için oldukça da utanmış.

Sadece o şirket veya kurumsal hayat için çalışılmak istenilmemesi, orada öğrenebileceğiniz hiçbir şey olmadığı anlamına gelmez. Bazı öğretileri her yerde gözleme şansınız olabilir; liderlik, insan ilişkileri, pazarlama gibi. İşinizden nefret etseniz bile orada mutlaka öğrenebileceğiniz bir şey olduğunu unutmayın! İş Arkadaşlarınızla İyi Geçinin Birinin size verebileceği en iyi kariyer tavsiyelerinin başında ofiste sevilen insan olmak gelir. Beraber çalıştığınız insanlarla iyi geçinmek, tahammül edilemez bir iş yerini bile katlanılabilir kılar. Bütün gün boyunca mutsuz olduğunuz bir işte çalıştığınız için kendinize acımak ve herkese karşı huysuz olmaktan daha kolay bir şey yoktur ama peki ya bundan ne hayır gelebilir? Hemen cevap verelim; hiç. Ancak en azından çalışma arkadaşlarınızı tanımaya çalışmak orada geçirdiğiniz zamanın biraz daha keyifli olmasına ve zamanın daha hızlı geçmesine yardımcı olur. Sonuçta iş yerinde o insanlarla ailenizle geçirdiğinizden daha uzun zaman geçiriyorsunuz değil mi? Bu yüzden zamanınızı güzelleştirmek sizin elinizde!