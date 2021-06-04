Sevmek istediği köpeğin saldırdığı çocuk ölümden döndü

Olay, 2 Haziran günü saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 639 Sokak’ta meydana geldi. Mediha Nur Çetin (24), oğlu Yağız ile akrabalarını ziyaret ettikten sonra eve dönmek için sokağa çıktı. Çetin taksi çağırmak için butonuna basarken, Yağız ise sokaktaki bir kurt köpeğini sevmek istedi. Ancak bu sırada köpek Yağız'a saldırıp altına aldı. Çevredekilerden yardım isteyen Çetin, bir yandan da oğlunu kurtarmaya çalıştı. Bu sırada başka bir köpek, Yağız’ı saldıran köpeği ısırdı. Yağız'ı bırakan köpek, diğer köpekle kavga etmeye başladı.

Kanlar içinde kalan küçük Yağız, çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yağız’ın başı, kulağı ve koluna 50'ye yakın dikiş atıldı. Taburcu edilen Yağız Çetin’in babası Serhat Çetin, saldırgan köpeğin sahibi hakkında polise şikayetçi oldu.

'KÖPEĞE GÜCÜM YETMEDİ'

Olayın şokunu üzerinden atamayan Mediha Nur Çetin, "Olay günü bir anda köpek oğlumun üstüne atladı. Paçasından tuttuktan sonra başını ısırdı. Çok büyük bir köpekti. Bir yandan köpeğe vuruyordum bir yandan yardım istiyordum. Köpeğe bir türlü gücüm yetmiyordu. Bu sırada aynı bahçede bulunan başka bir köpek oğlumu ısıran köpeğe saldırıp, kulağını ısırdı. Böylelikle köpek oğlumu bıraktı" dedi.