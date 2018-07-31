Seyahatte cilt bakımı nasıl olmalı?

Bir haftasonu kaçamağı ya da uzun bir tatil, belki de iş... Seyahatleri çoğumuz çok severiz. Hele mevsim yazsa, biraz değişiklik hepimize iyi gelir. Ancak bazen yolculuk cildimizin dengesini bozabilir. Hassas ciltlerde kuruma, pullanma , kaşıntı, stresten etkilenen ciltlerde yağlanma veya sivilceler oluşabilir.

Bunları önlemek için neler yapılabilir ?

Bakım ürünlerinizi koca bir set halinde yanınıza almanız mümkün değil ! Küçük seyahat çantamıza neleri alalım ki pratik bir bakım yapabilelim? O halde zaman ve yerden tasarruf etmeye çalışalım. Önceliğimiz temizlik olmalı. Seyahatlerde deri florası bozularak bakteriler cildimize yerleşebiliyor. Gözenekler tıkanıp çeşitli reaksiyonlar başlıyor. O halde yıkama jelinizi yanınıza alın ve sabah akşam mutlaka kullanın. Pratik olsun diye ıslak mendiller kullanılabilir ama her markayı değil, size uygun, tıbbi içerikte olanları tercih edin çünkü bu ürünlerin çoğu alerjileri arttıabilir. Yüzünüzü iyice yıkayıp duruladıktan sonra geniş porlar, yağ salgısındaki değişiklikler ve akneyi önlemek için hazırlanmış iyi bir tonik kullanın.