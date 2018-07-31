KADIN

Seyahatte cilt bakımı nasıl olmalı?

Dr. Ebru Sağlık Dr. Ebru Sağlık
CİLT HABERLERİ  | 31.07.2018 11:50 | Son Güncelleme

Dermatoloji Uzmanı Dr. Ebru Sağlık, seyahat esnasında cildin dengesinin bozulabileceğini söyleyerek cilt bakımının önemine dikkat çekti.

Seyahatte cilt bakımı nasıl olmalı?

Bir haftasonu kaçamağı ya da uzun bir tatil, belki de iş... Seyahatleri çoğumuz çok severiz. Hele mevsim yazsa, biraz değişiklik hepimize iyi gelir. Ancak bazen yolculuk cildimizin dengesini bozabilir. Hassas ciltlerde kuruma, pullanma , kaşıntı, stresten etkilenen ciltlerde yağlanma veya sivilceler oluşabilir.

Bunları önlemek için neler yapılabilir ?

Bakım ürünlerinizi koca bir set halinde yanınıza almanız mümkün değil ! Küçük seyahat çantamıza neleri alalım ki pratik bir bakım yapabilelim? O halde zaman ve yerden tasarruf etmeye çalışalım. Önceliğimiz temizlik olmalı. Seyahatlerde deri florası bozularak bakteriler cildimize yerleşebiliyor. Gözenekler tıkanıp çeşitli reaksiyonlar başlıyor. O halde yıkama jelinizi yanınıza alın ve sabah akşam mutlaka kullanın. Pratik olsun diye ıslak mendiller kullanılabilir ama her markayı değil, size uygun, tıbbi içerikte olanları tercih edin çünkü bu ürünlerin çoğu alerjileri arttıabilir. Yüzünüzü iyice yıkayıp duruladıktan sonra geniş porlar, yağ salgısındaki değişiklikler ve akneyi önlemek için hazırlanmış iyi bir tonik kullanın.

Eğer cildiniz hassas ve kızarıklığa eğilimli ise yatıştırıcı tonikleri tercih edin. Sonrasında cildinize uygun sabah akşam kullanabileceğiniz tek bir bakım ürününü seçin. Bu ürün eğer cildiniz gözenekli ise AHA'lı, kuru ve hassas ise C vitaminli, peptitli veya lekeye meyilli ise hafif leke açıcı içeriklerden seçilebilir.  Olmazsa olmazımız güneş koruyucular. Gündüz sık sık tekrar yapmanız şart, yaklaşık 2 saatte bir ve özellikle denizden önce ve sonra… Bu yüzden ince ve yağsız bir koruyucu krem veya gün içinde uygulaması çok kolay olan pudra şeklindeki koruyucuları kullanabilirsiniz. Ultraviole ışınlarının yüzünüze ulaşmaması için tam bloke etmelisiniz ki lekelenme ve elastik dokuda bozulma olmasın. Şimdi seyahatin keyfini çıkarın.

Dönünce bir peeling ile cildinizi  canlandırmak, PRP ve mezoterapi ile hücre hasarını gidermek, botoks ile oluşan çizgileri silmek için görüşelim…

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seyahatte cilt bakımı cilt sağlığı

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