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Seyir halinde infaz ettiler, cesedi bagaja koyup saatlerce şehirde gezdiler: Bir günde 14 kişiye borcunu da ödedi

22.03.2024 07:20
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İzmir'de yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Özel bir hastanenin otoparkındaki aracın bagajında ihbar üzerine ceset bulundu. Cesedin bir kuyumcuya ait olduğu belirlendi. Caniler tabancayla öldürdükleri kuyumcuyu aracın bagajına koyarak şehirde tur attı. Hatta yetmedi içlerinden biri kuyumcunun dükkanını soyarak 14 kişiye borcunu ödedi. İşte kan donduran olayın detayları...

Seyir halinde infaz ettiler, cesedi bagaja koyup saatlerce şehirde gezdiler: Bir günde 14 kişiye borcunu da ödedi

İzmir'in Bornova ilçesinde cinayete tanık olan E.K.’nın ihbarı ile özel bir hastanenin otoparkındaki otomobilin bagajından, kuyumcu Bekir Bozar'a (68) ait olduğu belirlenen ceset bulundu. Bozar'ın otomobille seyir halindeyken alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştığı arka koltukta oturan F.B. (24) tarafından tabanca ile öldürüldükten sonra bagaja konulan cesetle zanlı ve beraberindeki kişinin kilometrelerce seyahat ettiği ortaya çıktı. Polisin cinayetle ilgili başlattığı soruşturmada firari cinayet şüphelisi F.B.’nin olaydan bir gün sonra borçlu olduğu kişilere Bozar’a ait kuyumcudan çaldığı belirlenen altınlarla ödeme yaptığı öğrenildi.

İHBAR HER ŞEYİ ORTAYA ÇIKARDI

Olay, dün akşam saatlerinde Bornova ilçesindeki bir polis merkezine giden E.K.’nın (24), Kazımdirik Mahallesi 364/1 sokaktaki bir özel hastanenin otoparkında, park halinde duran 35 TU 261 plakalı otomobilin bagaj kısmında ceset olduğunu ihbar etmesiyle ortaya çıktı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, E.K.'nın verdiği bilgiler doğrultusunda yaptıkları incelemede plakası belirlenen otomobilin bagajında başından 3 kurşunla vurulmuş erkek cesedini buldu.

KUYUMCU OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Otomobilin bulunduğu bölgeyi emniyet şeridi ile kapatan polis, detaylı inceleme yaptı. Otomobilin bagajından çıkartılan cesedin kuyumcu dükkanı sahibi Bekir Bozar’a ait olduğu belirlendi. Konuyla ilgili başlatılan soruşturmayı derinleştiren polis, otomobilin Bekir Bozar adına kiralık olduğunu saptadı. Bozar'ın cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SEYİR HALİNDEYKEN BAŞINA 3 EL ATEŞ EDİLMİŞ

Bekir Bozar cinayeti ile ilgili ihbarda bulunan E.K.'nın ifadesinde, 19 Mart günü akşam saatlerinde çocukluk arkadaşı F.B.'nin kendisini arayarak, Burak Reis Caddesi'ne çağırdığını kaydetti. E.K., adrese gittiğinde kuyumcu dükkanı sahibi Bekir Bozar ile F.B.'nin aynı otomobilde olduğunu söyledi. Tarafların isteği ile otomobili kendisinin kullandığını belirten E.K., kuyumcu Bozer’in yanındaki ön koltuğa, arkadaşı F.B.’nin ise arka koltuğa oturduğunu belirtti. Bekir Bozar’ı eve bırakmak için yola çıktıklarını anlatan E.K., bir süre sonra kuyumcu ile arkadaşının alacak verecek meselesi nedeniyle tartıştıklarını kaydetti. Yaşanan tartışma sırasında F.B.’nin tabanca ile 3 kez ateş ederek Bozar’ı öldürdükten sonra durmadan otoyola çıkıp, Manisa tarafına gitmesini söylediğini ifade etti.

BAGAJDAKİ CESETLE SABAHA KADAR GEZMİŞLER

E.K.’nın kan donduran ifadesinde bir süre gittikten sonra F.B.’nin talimatıyla tenha bir bölgede durup, Bekir Bozar’ın cenazesini otomobilin bagajına taşıdıklarını ve Manisa'nın Turgutlu ilçesinde kilometrelerce dolaştıktan sonra sabah saatlerinde tekrar İzmir’e döndüklerini anlattı. E.K., otomobili özel bir hastanenin otoparkına bıraktıktan sonra F.B.’nin eve gidip duş aldıktan sonra polise teslim olacağını belirterek, ayrıldığını belirtti. Ancak gün boyu aramasına rağmen F.B.’ye ulaşamadığını anlatan E.K., teslim olmadığını öğrenince de kendisinin olayı ihbar etmek üzere polis merkezine geldiğini söylediği öğrenildi.

KUYUMCU DÜKKANINDAN ALTIN ÇALIP BORÇ ÖDEMEYE BAŞLADI

İhbar üzerine özel hastanenin otoparkındaki otomobilin bagajında kuyumcu Bozar’ın cesedini bulan polis ekipleri, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. Cinayet şüphelisi F.B.’nin yakalanması için çalışma başlatan polis ekipleri Bozar'a ait kuyumcu dükkanından altın çalındığını da belirledi. Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, F.B.'nin olaydan bir gün sonra borçlu olduğu 14 kişiye altın karşılığında ödeme yaptığı ortaya çıktı. F.B.'nin yakalanması için çalışmalar sürerken, E.K.'nın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi. (DHA)Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İzmir ceset
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