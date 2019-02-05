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Seyir halindeki halk otobüsü kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 07:35 | Son Güncelleme

İzmir'de seferini tamamlayan ve garaja doğru seyir halindeki otobüs yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, İzmir Büyükşehir Belediyesine ait Foça-Kozbeyli hattında çalışan 35 DB 2852 plakalı yolcu otobüsü seferini tamamladıktan sonra park edilmek üzere Çiğli'deki ESHOT garajına giderken Menemen-İzmir çevre yolunun Ulukent kavşağında alev aldı.

Seyir halindeki halk otobüsü kül oldu

Alevleri fark eden ismi öğrenilemeyen sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek yangına müdahalede bulundu.
Aracı kaplayan alevler, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.
Yolcunun bulunmadığı otobüs kullanılamaz hale geldi.
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Anahtar Kelimeler:
izmir yangın OTOBÜS

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