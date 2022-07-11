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Seyir halindeki minibüsten düşen yolcu hayatını kaybetti! Korkunç olay kamerada

11.07.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin'in Tarsus ilçesinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Seyir halindeki minibüsün açık kapısından düşen Meryem Özkıraç (41), hastanede hayatını kaybetti. Özkıraç'ın minibüsten düşme anı, araç kamerasına da yansıdı. İşte korkunç olayın detayları!

Seyir halindeki minibüsten düşen yolcu hayatını kaybetti! Korkunç olay kamerada

Dehşete düşüren olay, 7 Temmuz'da Fatih Mahallesi Adana Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bindiği minibüste dengesini kaybeden Meryem Özkıraç, aracın hareket etmesi ile açık bırakılan kapıdan düştü.

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Yaralanan Özkıraç, aynı minibüsle önce Tarsus Devlet Hastanesi'ne, ardından da Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Özkıraç, dün akşam hastanede hayatını kaybetti.

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DÜŞME ANI KAMERADA

Meryem Özkıraç'ın minibüsten düşme anı, araç kamerasına da yansıdı. Görüntülerde minibüse binen Özkıraç'ın ücretini ödedikten sonra boş koltuklardan birine oturmak için hamle yaptığı sırada dengesini kaybettiği ve açık bırakılan kapıdan düştüğü görülüyor.

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Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(DHA)

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Mersin yolcu
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