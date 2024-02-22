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Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı; o anlar kamerada

22.02.2024 21:50 | Son Güncelleme:
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Bartın'da seyir halindeki yolcu otobüsü, motor kısmından tutuşarak alev alev yandı. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, otobüste bulunan 13 yolcu ise çağrılan başka bir otobüsle yola devam etti.

Seyir halindeki yolcu otobüsü alev alev yandı; o anlar kamerada

Yangın, saat 19.30 sıralarında Bartın- Ankara yolunun Dolaşıklar mevkisinde meydana geldi. Bartın- Antalya seferini yapmakta olan özel bir otobüs firmasına ait Mahmut Can Yüksel yönetimindeki yolcu otobüsünün, seyir halindeyken motor kısmından duman yükselmeye başladı.

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16 KİŞİ OTOBÜSÜ TERK ETTİ!

Arkadan gelen sürücülerin uyarısı üzerine otobüsü yol kenarına park eden sürücü ile birlikte yedek şoför, muavin ile 13 yolcu olmak üzere toplam 16 kişi, otobüsü terk etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler kısa sürede otobüsün tamamını sardı.

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İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürülürken, otobüs ise kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanan ya da dumandan etkilenen olmazken, 13 yolcu daha sonra başka bir otobüsle Antalya’ya hareket etti. Otobüsün yanma anı cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bartın yolcu otobüsü
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