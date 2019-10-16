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Seyir halindeyken yanan tır otoyolda ulaşımı aksattı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 23:40 | Son Güncelleme

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde lastiğinin patlaması sonucu alev alan tırda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü - İtfaiye ekiplerinin yangına acil müdahale için otoyola ters yönden girmesi nedeniyle İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapatıldı

Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu yanmaya başlayan tır nedeniyle ulaşım aksadı.

Alınan bilgiye göre, otoyolun İstanbul istikametinde seyreden Kadir Ö. idaresindeki 38 YK 172 plakalı iplik yüklü tırın lastiği Bolu Doğu gişeleri mevkisinde patladı.

Lastiği patlayan tırın dorse kısmında yangın çıktığını gören sürücü aracını emniyet şeridine çekerek itfaiyeden yardım istedi. Yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen Kadir Ö. itfaiye olay yerine ulaşmadan önce tırı dorseden ayırdı.

İtfaiye ekipleri, ters istikamette olan yangına acil müdahale etmek için otoyola ters yönden giriş yaptı. Bolu Doğu gişesinden gelen ekipler için otoyol ulaşıma kapatıldı.

Alevler, kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

Bir süre trafiğe kapalı kalan yolda ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

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Anadolu Otoyolu Bolu TIR yangını

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