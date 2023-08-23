Şeyma Subaşı 'Belki doğru değil' diyerek duyurdu! İş ilanı dikkat çekti

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile görkemli bir düğünle evlendi. Balayı uzun süre Subaşı bir süredir yurt dışındaydı.

Ailesini görmek için İstanbul'a gelen Şeyma Subaşı yine ilginç bir paylaşımla dikkat çekti.

Ünlü isim, Instagram hikayesinde kendisi gibi enerjiye sahip birini işe alacağını ve yardıma ihtiyacı olduğunu söyledi.

"Belki buradan bunu söylemek pek doğru olmayacak ama paylaşmak istedim" diyen Subaşı nasıl birini aradığını da uzun uzun anlattı.

AYLIK ÜCRET ALIYORDU

Şeyma Subaşı geçtiğimiz aylarda Instagram’ın yeni özelliği olan ücretli abonelik özelliğinin kullanmaya başlamıştı. Şeyma Subaşı’nın hayatını abonelik üzerinden takip etmenin bedeli ise aylık 60,99 TL idi.

