Şeyma Subaşı uzun bir aradan sonra sahile indi! Pembe mini bikinisiyle dikkat çeken Subaşı peş peşe pozlar paylaştı!

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı, mayıs ayında evlendiği Mısırlı iş insanı Mohammed Alsaloussi (Meedo) ile geçtiğimiz günlerde tek celsede boşanmıştı. Yaptığı paylaşımlarla ve özel hayatıyla sık sık gündem olan Şeyma Subaşı son paylaşımıyla da gündem oldu.

Dünyanın dört bir yanında güneşin tadını çıkaran Subaşı, Survivor başlar başlamaz soluğu Dominik'te aldı. Deniz keyfi yapan Subaşı, verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.

Subaşı, teknede ve sahilde çektirdiği bikinili pozlarını 2 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından paylaştı. Subaşı'nın fit fiziği dikkat çekti.







