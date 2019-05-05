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Şeytan Şehri Kayalıkları için turizm hedefi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2019 11:25 | Son Güncelleme

SİVAS'ın Divriği ilçesindeki Şeytan Şehri Kayalıkları, peri bacalarına benzeyen görüntüleriyle dikkat çekiyor.

Şeytan Şehri Kayalıkları için turizm hedefi

Hüsnü Ümit AVCI/DİVRİĞİ (Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Divriği ilçesindeki Şeytan Şehri Kayalıkları, peri bacalarına benzeyen görüntüleriyle dikkat çekiyor. Bölge halkı tarafından ziyaret edilen kayalıklar, turizme kazandırılmayı bekliyor.
Divriği ilçesine bağlı Maltepe köyü yakınlarında Kapadokya'daki peri bacalarına benzeyen görüntüsü ile dikkat çeken, zaman zaman üniversite öğrencilerinin de ziyaret ettiği, Şeytan Şehri Kayalıkları, turizme kazandırılmayı bekliyor. Yağmur sularının aşındırması ile oluştuğu tahmin edilen kayalıklar, yıllardır bölge halkı tarafından mesire alanı olarak da kullanılıyor. Özellikle bahar aylarında ziyaretçi akınına uğrayan kayalıklar, fotoğrafçıların da sıklıkla tercih ettiği bölgeler arasında yer alıyor. Şeytan Şehri Kayalıkları drone ile havadan görüntülendi.
'KAPADOKYA'YA GİTMEK YERİNE BURAYA GELSİNLER'
Maltepe Köyü Muhtarı Ali Osanmaz, Şeytan Şehri Kayalıkları'na çok sayıda kişinin bahar aylarında gelip ziyaret ederek gezdiğini belirterek, "Ben bu köye geldiğim zaman 4 yaşındaydım. İlk geldiğimizde buraya 'Şeytan Şehri' diyorlardı. Biz çocukken buralarda hep gezer hayvan otlatırdık. Çocukluğumuz her şeyimiz bu kayalıklarda geçti. Burayı çok seviyoruz. Buraya gelip giden çok oluyor. Bu kayalıkların fotoğrafını çekenler de var. Şu an buraya Şeytan Şehri Kayalıkları diyorlar, ama asıl ismi Şeytan Şehri'dir. Burası, doğasıyla, suyuyla çok güzel bir yer. Buranın çok güzel bir doğası var. Turizm açısından keşke değerlendirilse. Bizler gelenlere yardımcı da oluruz. Köy muhtarı olarak buranın yollarının yapılıp, turizme açılmasını istiyoruz. Buraya gelenler 'Nevşehir Kapadokya'dan daha güzel burası' diyorlar. Yöneticilerimizin buraya gelip görmelerini istiyorum. Kapadokya'ya gidene kadar buraya gelsinler" dedi.
Köy sakinlerinden Hasan Çürük ise, "Buranın jeolojik yapısı çok güzel. Burası doğal bir oluşumdur. Burası turizme açılırsa müthiş olur. Kesinlikle buranın tanıtılması lazım." diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Şeytan Şehri Kayalıkları için turizm hedefiŞeytan Şehri Kayalıkları için turizm hedefiŞeytan Şehri Kayalıkları için turizm hedefiŞeytan Şehri Kayalıkları için turizm hedefi

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