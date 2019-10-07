HABER

Seyyar satıcı cezadan kurtulmak için ‘kimliğim yok’ dedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2019 13:46 | Son Güncelleme

KARAMAN'da zabıta ekiplerinin hakkında tutanak tutup, idari para cezası uygulamak için kimliğini istediği seyyar satıcı Ahmet Özbek, ekiplere kimliğinin yanında olmadığını söyledi.

Seyyar satıcı cezadan kurtulmak için ‘kimliğim yok’ dedi

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da zabıta ekiplerinin hakkında tutanak tutup, idari para cezası uygulamak için kimliğini istediği seyyar satıcı Ahmet Özbek, ekiplere kimliğinin yanında olmadığını söyledi. Özbek, kimlik tespiti için çağrılan polislere, "500 lira ceza yazacaksınız diye korkumdan yanımda kimliğim yok, dedim" itirafında bulundu. Özbek hakkında hazırlanan tutanağın, ‘idari para cezası’ olarak uygulanıp, uygulanmayacağı belediye encümeni tarafından değerlendirilecek.
Karaman Belediyesi zabıta ekipleri, bugün kentin en işlek caddelerindeki seyyar satıcılara yönelik çalışma yaptı. Kıyafet satan 2 seyyar satıcı, yanlarında kimlik bulunmadığını söylemesi üzerine ekipler polis çağırdı. Kimlik tespiti için polisin gelmesi üzerine seyyar satıcılardan Ahmet Özbek, zabıta ve polise, nüfus cüzdanının yanında olduğunu itiraf etti. Seyyar satıcılık yaptığı için ceza kesileceği korkusuyla kimliğinin olmadığını söylediğini belirten Özbek, ''Yalan söyledim biliyor musun? Ceza yazacaksınız doğru mu? Cezayı ödeyemeyeceğim için de kimliğim yok dedim'' dedi.
Para cezası uygulanmaması için zabıta ekiplerini ikna etmeye çalışan Özbek, ''3 çocuğum var, evim kira, ne olur idare edin. 500 lira ceza yazacaksınız. Yazacağınız cezayı ödeyemem, o para benim ev kiram. 500 lira ceza yazacaksınız diye korkumdan yanımda kimliğim yok, dedim. Yazdığınız cezayı ödeyemiyorum. 6 ay boyunca sigortalı bir işe girdim; fakat paramı zamanında alamadım bu işi yapmak zorunda kaldım'' diye konuştu.
Zabıta ekipleri, Özbek'in seyyar satıcılık yaptığı yönünde hakkında tutanak hazırladı. Hazırlanan tutanağın idari para cezasına dönüşüp, dönüşmeyeceği belediye encümeni tarafından değerlendirilerek, karara bağlanacağı belirtildi. Diğer seyyar satıcı ise kimlik tespitinin yapılması için polis merkezine götürüldü.

FOTOĞRAFLI

Seyyar satıcı cezadan kurtulmak için ‘kimliğim yok’ dediSeyyar satıcı cezadan kurtulmak için ‘kimliğim yok’ dediSeyyar satıcı cezadan kurtulmak için ‘kimliğim yok’ dediSeyyar satıcı cezadan kurtulmak için ‘kimliğim yok’ dedi

Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!Mucize Doktor'da Ali'den büyük sürpriz!
Türkiye’nin ilk "Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı"Türkiye’nin ilk "Bebek Kütüphaneleri Çalıştayı"
Öğrencileri ’Kırmızı Halı’ sererek karşıladıÖğrencileri ’Kırmızı Halı’ sererek karşıladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Fatih Terim'den flaş karar

Fatih Terim'den flaş karar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Erdoğan'dan İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Sünnet düğünündeki görüntüler çok konuşulmuştu! Skandal savunma

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Kahreden haber geldi: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

Sakarya'da TIR dehşeti... Babanın acısı yürek yaktı

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

8 yaşındaki Batuhan'ın kahreden ölümü...

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Torunlarının gözü önünde dehşeti yaşadı!

Bakan Dönmez açıkladı: Yavuz, bugün ya da yarın ilk sondajına başlamış olacak

Bakan açıkladı: İlk sondaj bugün ya da yarın

Emine Bulut davasında yeni gelişme! Katil ilk kez hakim karşısına çıkıyor

Emine Bulut davasında yeni gelişme!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Beyan Dara etkisiz hale getirildi

Beyan Dara etkisiz hale getirildi!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.