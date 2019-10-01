Sezaryen doğum ile otizm arasında bağ var mı?

ABD'de akademik Jama Ulusal Tıp Dergisi'nde yayımlan araştırmada toplam 20 milyon doğum üzerine yapılan eski araştırmalar incelendi.

Stockholm'daki Karolinska Enstitüsü'ndeki sinir bilimi doktoru ve araştırma öncülük edenlerden Tianyang Zhang'a göre önceki araştırmalar, sezaryen ile doğanların uzun vadede daha fazla astım ve obezite gibi sağlık sorunları yaşadıklarını ortaya koymuştu ancak son yapılan araştırma ile iddia edilenin aksine tikler, obsesif-kompulsif bozukluk veya yeme bozuklukları ile sezaryen doğumlar arasında herhangi bir ilişki tespit edilemedi.

Araştırmada sezaryen doğumlarla otizm arasında bir bağlantı olduğu ortaya konulsa da ikisi arasında şimdilik sebep sonuç ilişkisi kurulamayacağına dikkat çekiliyor.

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ABD Oregon Sağlık ve Bilim Üniversitesi kadın hastalıkları uzmanı Dr. Aaron B. Caughey, sezaryenin yol açtığı sağlık sorunları ile ilgili birçok tez bulunsa da bu alanda yapılan araştırmalara yeterince kaynak sağlanmadığı için daha çarpıcı araştırmaların yapılamadığını belirtiyor.