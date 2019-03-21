Sezaryen mi normal doğum mu?

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayşe Serçin Külsoy, anne adaylarının sezaryen mi yoksa normal doğum mu yaptırmaları konusunda oldukça faydalı ve bir o kadar da yön verici açıklamalarda bulundu.

HANGİ DURUMLARDA SEZARYEN GEREKİR?

Tabii ki doğum fizyolojik bir olay olduğu için ekstra durumlar hariç vajinal yol tercih edilmeli. Ancak vajinal yolla doğumun gerçekleşmesinin imkansız ya da çok travmatik, komplikasyona açık, anne ve bebeğin hayatını tehdit edici olacağı öyle durumlar vardır ki, bu durumlarda sezaryen tercih edilmeli.

KARAR DOKTORA BIRAKILMALI

Sezaryen gerekip gerekmediğine doktorunuz, bazen doğum henüz başlamadan bazen de doğum esnasında olayın gidişatına göre karar verir. Burada hastaların yapması gereken şey; ısrarla "Normal doğum yapacağım" ya da tam tersi ısrarla "Sezaryen olacağım" demek yerine bu kararı doktorlara bırakmaktır.

GEBELİK TAKİBİNDE

Gebeliğin takibi sırasında; bebeğin eşinin rahim ağzını kapattığı plasenta previa olgularında, bebeğin eşinin yerinden erken ayrılıp iç kanamaya sebep verdiği dekolman plasenta vakalarında, eklampsi ve ağır preeklampsi denilen çok ciddi ve tedaviye yanıtsız tansiyon yükselmelerinde, normal yolla doğumu imkansız kılan vajinal kitle ya da alt yerleşimli büyük miyomlarda, bebeğin yan duruşlarında, omuz ya da kol sarkmalarında, kısacası anne ya da bebek hayatını tehdit edecek durumlarda doğum şekli sezaryen olmalı.