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    4. Sezon yaklaştı, fiyatlar belli oldu! Satın almak yerine bu yöntemi tercih ediyorlar: 7 bin 900 TL'den başlıyor... İşte satılık ve kiralık gelinlik fiyatları

    Sezon yaklaştı, fiyatlar belli oldu! Satın almak yerine bu yöntemi tercih ediyorlar: 7 bin 900 TL'den başlıyor... İşte satılık ve kiralık gelinlik fiyatları

    02.05.2024 11:57
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    Gaziantep’te düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte gelinliklere ilgi artarken son zamanlarda yoğun sipariş alınan gelinlikler de yeni sezonun fiyatları da belli oldu. Gelinlik kiralama fiyatlarının 7 bin 900 TL'den başlayıp 150 bin TL'ye kadar çıktığı, satılık gelinlik fiyatlarının ise 65 bin TL'den başladığı öğrenildi.

    Gaziantep’te düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte gelin adaylarının gelinlik telaşı başladı. Gelinlik modası her sezon farklı tasarımlar ve detaylarla kendini yenilerken, son dönemlerde öne çıkan trendler arasında A kesim, helen ve balık model gelinlikler ve modern kesimler bulunuyor. Gelinlik mağazası işleten İlknur Akköz, gelin adaylarının genellikle inci detaylı, sadelik ve zarafeti ön planda tutarak tasarlanmış, düz kesim, az detaylı gelinliklerin sadelikten ve şıklıktan vazgeçmeyen gelin adayları için ideal tercihler arasında yer aldığını ifade etti.

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    GELİNLİK KİRALAMA FİYATLARI VE GELİNLİK FİYATLARI

    Akköz, gelin adaylarının genellikle gelinliği kiralamayı tercih ettiğini ve şehir dışından gelen gelinlerin ise satın almayı tercih ettiğini dile getirerek, “gelinlik kiralama ücretlerimiz 7 bin 900 TL’den başlayıp 150 bin TL’ye kadar devam ediyor. Satın alma durumunda ise gelinlik fiyatlarımız 65 bin TL’den başlıyor ve üst limitimiz bulunmuyor” dedi.

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    “GELİN ADAYLARI RAHAT HİSSEDECEKLERİ HAFİF ÜRÜNLERİ TERCİH EDİYORLAR”

    2024 yılı düğün sezonunda en çok tercih edilen gelinliklerden bahseden İlknur Akköz, “Gelinlik dünyasında her yıl olduğu gibi bu yılda değişen ve gelişen bir döneme giriyoruz. Müşterilerimizin, beklenti ve taleplerini karşılamak yönünde en iyi tasarımlar ve en iyi kumaşları hedefliyoruz. Bu yıl en çok tercih edilen ürünler, A kesim, helen ve balık modeller olup hafif, rahat 3D ve incilerle süslenmiş ürünler tercih ediliyor. Bu yıl gelinlerimiz geçen yıla göre kabarık ve ağır ürünler tercih etmiyorlar. Aksine içinde kendilerini rahat hissedecekleri hafif ürünleri tercih ediyorlar.” dedi.

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    “GELİN ADAYLARININ YÜZDE 70’İ KİRALAMAYI TERCİH EDİYOR”

    Gelinlik fiyatları hakkında bilgi veren Akköz, gelinlik alan vatandaşların memnun kaldığını dile getirdi. Akköz, “Gaziantep’te gelin adaylarımızın yüzde 70’i kiralamayı tercih ediyor. Yüzde 30’luk kısım ise şehir dışından geldiği için daha çok satın almayı düşünüyorlar. Gelinlik kiralama ücretlerimiz 7 bin 900 TL’den başlayıp 150 bin TL’ye kadar devam ediyor. Satın alma durumunda ise gelinlik fiyatlarımız 65 bin TL’den başlıyor ve üst limitimiz bulunmuyor. Gelinlik alan vatandaşlar bize her fırsatta ise aldıkları gelinliklerden çok memnun kaldıklarını dile getiriyorlar. Biz bir gelinimizi giydirip mutlu gönderdiğimizde onlar akrabalarına, eşlerine ve dostlarına bizi tavsiye ediyorlar. 2024 düğün sezonunun gelin adayları ve gelinlik sektörleri için parlak bir yıl olmasını diliyorum ” diye konuştu. (İHA)

    5183654c-e0f9-457e-b3cf-fee574f7dfaeBu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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