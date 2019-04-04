Sezonun 5 trend estetik ameliyatı

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, sezonun estetik trendine ayak uydurmak isteyenlere son derece ilgi çekici açıklamalarda bulundu.

Estetikte modanın olmaması, kişinin görüntüsüne en uygun çözümlerin sunulması mutlak gerçek olsa da dönem dönem ön plana çıkan teknikler olduğunu unutmamak gerek.

Bu sezon en çok ilgi gören estetik uygulamalar ise ultrasonik rinoplasti, çene genişletme, dudak kaldırma, ameliyatsız boyun germe ve el dolgusu gibi oldukça etkileyici sonuçları olan uygulamalar.

ULTRASONİK RİNOPLASTİ

Ultrasonik rinoplasti özellikle burun estetiğinden korkanlar için oldukça etkili çözümler sunuyor. Bu teknik sayesinde kıkırdak ve kemikler hasar verilmeden şekillendiriliyor.

Kemik kırılmadan, kıkırdak kesilmeden yapılan teknik sayesinde hem doğallık sağlanıyor hem de kesi yapılmıyor. Bu sayede iyileşme sürecinin de hızlandığı ve kişilerin kısa sürede normal hayatlarına döndüğünü söylemek mümkün.

ÇENE GENİŞLETME

Çenenin geride olması gıdının ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Bu durumda çene ameliyatları gündeme gelir. Günümüzde dolgu ile yapılan çene genişletme işlemi ile yapay çene kemiği görüntüsü elde etmek mümkün oluyor. Özellikle ağızda bir işlev bozukluğu olmayan durumlarda pratikliği ile tercih edilen bu teknik özellikle erkekler arasında çok talep görüyor.