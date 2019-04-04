Sezonun 5 trend estetik ameliyatı

Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Burak Türkyılmaz, sezonun estetik trendine ayak uydurmak isteyenlere son derece ilgi çekici açıklamalarda bulundu.
Estetikte modanın olmaması, kişinin görüntüsüne en uygun çözümlerin sunulması mutlak gerçek olsa da dönem dönem ön plana çıkan teknikler olduğunu unutmamak gerek.
Bu sezon en çok ilgi gören estetik uygulamalar ise ultrasonik rinoplasti, çene genişletme, dudak kaldırma, ameliyatsız boyun germe ve el dolgusu gibi oldukça etkileyici sonuçları olan uygulamalar.
ULTRASONİK RİNOPLASTİ
Ultrasonik rinoplasti özellikle burun estetiğinden korkanlar için oldukça etkili çözümler sunuyor. Bu teknik sayesinde kıkırdak ve kemikler hasar verilmeden şekillendiriliyor.
Kemik kırılmadan, kıkırdak kesilmeden yapılan teknik sayesinde hem doğallık sağlanıyor hem de kesi yapılmıyor. Bu sayede iyileşme sürecinin de hızlandığı ve kişilerin kısa sürede normal hayatlarına döndüğünü söylemek mümkün.
ÇENE GENİŞLETME
Çenenin geride olması gıdının ön plana çıkmasına neden olmaktadır. Bu durumda çene ameliyatları gündeme gelir. Günümüzde dolgu ile yapılan çene genişletme işlemi ile yapay çene kemiği görüntüsü elde etmek mümkün oluyor. Özellikle ağızda bir işlev bozukluğu olmayan durumlarda pratikliği ile tercih edilen bu teknik özellikle erkekler arasında çok talep görüyor.
DUDAK KALDIRMA
Dudak dolgusu uygulamaları silikon ile dudak estetiğinin yerini kısa sürede almıştı. Dudak bölgesinde kimyasal dolgu ya da implant istemeyenler için çözüm sunan dolgular ise yerini dudak kaldırma tekniğine bırakacak gibi gözüküyor.
Daha dolgun ve kalın dudaklar isteyenler için burun altından açılan bir kesi ile dudağın yukarı çekilmesi ve daha dolgun bir görünüm elde edilmesi şeklinde gerçekleştirilen operasyon kısa sürede popüler oldu.
AMELİYATSIZ BOYUN GERME
Boyun bölgesi cilt bakımında en kolay atlanılan bölgedir. Yüz bakımında olduğu gibi boyun ve dekolte bakımı da aslında çok önemlidir.
Boyun bölgesindeki derinin elastikiyetini yitirmesi, kırışması ve sarkması kişinin olduğundan daha yaşlı gözükmesine neden olmakta. Bu bölgede ameliyatsız boyun germe uygulaması ile etkili sonuçlar elde etmek mümkün.
EL DOLGUSU
Yüz ve el insan vücudunda en hızlı yaşlanan iki bölgedir. İki bölgede dış dünya ile çok fazla temas halinde olduğu için kolayca yıpranır. Ellerin üzerindeki kırışıklıklar ve lekelenmeler insanın yaşını ortaya çıkaran izlerdir.
El dolgusu sayesinde bölgedeki kırışıklıklar ve renk farklılıkları giderilerek pürüzsüz bir görünüm elde etmek mümkün oluyor.
Op. Dr. Burak Türkyılmaz
Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı
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