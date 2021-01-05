SGK iletişim, çağrı merkezi, canlı destek hattı

Sosyal güvenlik, her insanın hakkı, her devletin ise vatandaşları için başlıca görevlerindendir. Türkiye’de sosyal güvenlik alanında önde gelen kurum olan SGK, vatandaşların sigorta ve güvence ihtiyaçlarını karşılıyor. Hem kullanılan kaynaklar hem de vatandaşlara sunulan hizmetler açısından Türkiye’nin merkezi yönetim bütçesinden sonraki en büyük bütçesine sahip olan SGK'ya Türkiye nüfusu arttıkça daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Her geçen gün daha fazla katkı ve hizmet sunmak için çalışan SGK ile işlem yapacak vatandaşların ihtiyaç duyacağı iletişim numaraları ve iletişim bilgilerini sizler için derledik. İşte SGK telefon numarası, SGK iletişim olanakları ve SGK’ya dair önemli iletişim bilgileri…
SGK Türk vatandaşlarının yararlanabileceği sosyal güvenlik olanaklarıyla her vatandaşın hayatında önemli bir yere sahiptir. Kısa vadeli ve uzun vadeli sigorta olanaklarıyla pek çok faydalı işlemi hizmetinize sunan SGK’nın hizmet sürecinde ulaşabileceğiniz iletişim seçeneklerine bu yazıdan ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…
Aile, çalışma ve sosyal hizmetler iletişim merkezi ALO 170’i arayarak gerçekleştireceğiniz işlemle ilgili yönlendirilebilirsiniz. SGK müşteri hizmetleri tel no olarak da ALO 170 hattını kullanabilirsiniz.
SGK müşteri hizmetleri numarası için çeşitli numaralardan istediğiniz alandaki yetkiliye de ulaşmanız mümkündür.
SGK numarası için SGK ALO 170 dışında yetkililerle görüşmek ve daha fazla numaradan işlem yapabilmek amacıyla telefon numaraları rehberinden isim ve soyisime göre arama yapabilirsiniz.
Telefon rehberine ulaşmak için TIKLAYINIZ!
ALO 170 Canlı Destek Hattı
ALO 170 canlı sohbet hattı ile SGK müşteri hizmetleri yetkilileriyle canlı sohbet başlatabilirsiniz. Ad, soyad, T.C. kimlik no ve telefon no gibi bilgilerinizi girerek canlı sohbet başlatmak için TIKLAYINIZ!
Sosyal Güvenlik Kurumu merkez adresi iletişim bilgileri şöyledir:
SGK merkez birimlere ait iletişim numaralarına ve iletişim seçeneklerine de ulaşabilirsiniz. Web sitesi aracılığıyla iletişim kurmak istediğiniz kurumun ayrıntılarına göre iletişim numaralarına ulaşmanız mümkündür.
Merkez birimleri iletişim bilgileri ile kurum yetkililerine, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’ne, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü’ne, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı’na, Strateji Geliştirme Başkanlığı’na, Personel Daire Başkanlığı’na ve geri kalan başkanlık birimlerine ulaşabilirsiniz.
Detaylı iletişim numaraları için TIKLAYINIZ!
SGK il müdürlüklerinde gerçekleştireceğiniz işlemler için ihtiyaç duyduğunuz adres ve telefon bilgilerine, web adresinde yer alan il müdürlükleri haritasından şehrinizi seçerek ulaşabilirsiniz.
SGK il müdürlükleri iletişim bilgileri hakkında detaylar için TIKLAYINIZ!
SGK sigortalılık, emeklilik ve genel sağlık sigortası konularıyla ilgili farklı talep ve iletişim formlarına web adresinden ulaşabilirsiniz.
SGK’nın sgk.gov.tr web adresine giriş yaparak sosyal güvenlikle ilgili işlemleriniz hakkında detaylara ulaşabilir, merak ettiğiniz konularda detaylı bilgileri inceleyebilirsiniz.
SGK sosyal medya hesaplarını takip ederek sosyal güvenlik hakkında çalışmalardan haberdar olabilirsiniz.
Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube üzerinden sgksosyalmedya kullanıcı adını kullanarak bulabilirsiniz.
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