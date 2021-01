SGK iletişim, çağrı merkezi, canlı destek hattı

Sosyal güvenlik, her insanın hakkı, her devletin ise vatandaşları için başlıca görevlerindendir. Türkiye’de sosyal güvenlik alanında önde gelen kurum olan SGK, vatandaşların sigorta ve güvence ihtiyaçlarını karşılıyor. Hem kullanılan kaynaklar hem de vatandaşlara sunulan hizmetler açısından Türkiye’nin merkezi yönetim bütçesinden sonraki en büyük bütçesine sahip olan SGK'ya Türkiye nüfusu arttıkça daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Her geçen gün daha fazla katkı ve hizmet sunmak için çalışan SGK ile işlem yapacak vatandaşların ihtiyaç duyacağı iletişim numaraları ve iletişim bilgilerini sizler için derledik. İşte SGK telefon numarası, SGK iletişim olanakları ve SGK’ya dair önemli iletişim bilgileri…

SGK İletişim Bilgileri

SGK Türk vatandaşlarının yararlanabileceği sosyal güvenlik olanaklarıyla her vatandaşın hayatında önemli bir yere sahiptir. Kısa vadeli ve uzun vadeli sigorta olanaklarıyla pek çok faydalı işlemi hizmetinize sunan SGK’nın hizmet sürecinde ulaşabileceğiniz iletişim seçeneklerine bu yazıdan ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…