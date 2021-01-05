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SGK iletişim, çağrı merkezi, canlı destek hattı

05.01.2021 09:49 | Son Güncelleme:
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SGK iletişim, çağrı merkezi, canlı destek hattı

İçindekiler

  • SGK İletişim Bilgileri
  • SGK Müşteri Hizmetleri
  • SGK Telefon Rehberi
  • SGK Merkez Adres İletişim Bilgileri
  • SGK Merkez Birimler İletişim Bilgileri
  • SGK İl Müdürlükleri İletişim Bilgileri
  • SGK İletişim Formu Nasıl Doldurulur?
  • SGK Web Adresi ile Yapabileceğiniz İşlemler
  • SGK web adresi ile gerçekleştirebileceğiniz işlemler şunlardır:
  • SGK Sosyal Medya Hesapları

Yaşam boyunca insanlar için en önemli güvencelerden biri olan sosyal güvencenin Türkiye’de sağlayıcısı SGK, gelişen yapısıyla ve yenilenen uygulamalarıyla vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Vatandaşların SGK ile işlemlerini hallederken ihtiyaç duyabileceği bütün iletişim bilgilerini sizler için derledik. İşte SGK danışma hattı ve SGK iletişim bilgileri…

Sosyal güvenlik, her insanın hakkı, her devletin ise vatandaşları için başlıca görevlerindendir. Türkiye’de sosyal güvenlik alanında önde gelen kurum olan SGK, vatandaşların sigorta ve güvence ihtiyaçlarını karşılıyor. Hem kullanılan kaynaklar hem de vatandaşlara sunulan hizmetler açısından Türkiye’nin merkezi yönetim bütçesinden sonraki en büyük bütçesine sahip olan SGK'ya Türkiye nüfusu arttıkça daha fazla ihtiyaç duyuluyor. Her geçen gün daha fazla katkı ve hizmet sunmak için çalışan SGK ile işlem yapacak vatandaşların ihtiyaç duyacağı iletişim numaraları ve iletişim bilgilerini sizler için derledik. İşte SGK telefon numarası, SGK iletişim olanakları ve SGK’ya dair önemli iletişim bilgileri…

SGK İletişim Bilgileri

SGK Türk vatandaşlarının yararlanabileceği sosyal güvenlik olanaklarıyla her vatandaşın hayatında önemli bir yere sahiptir. Kısa vadeli ve uzun vadeli sigorta olanaklarıyla pek çok faydalı işlemi hizmetinize sunan SGK’nın hizmet sürecinde ulaşabileceğiniz iletişim seçeneklerine bu yazıdan ulaşabilirsiniz. İşte detaylar…

SGK Müşteri Hizmetleri

Aile, çalışma ve sosyal hizmetler iletişim merkezi ALO 170’i arayarak gerçekleştireceğiniz işlemle ilgili yönlendirilebilirsiniz. SGK müşteri hizmetleri tel no olarak da ALO 170 hattını kullanabilirsiniz.

SGK müşteri hizmetleri numarası için çeşitli numaralardan istediğiniz alandaki yetkiliye de ulaşmanız mümkündür.

SGK Telefon Rehberi

SGK numarası için SGK ALO 170 dışında yetkililerle görüşmek ve daha fazla numaradan işlem yapabilmek amacıyla telefon numaraları rehberinden isim ve soyisime göre arama yapabilirsiniz.

Telefon rehberine ulaşmak için TIKLAYINIZ!

ALO 170 Canlı Destek Hattı
ALO 170 canlı sohbet hattı ile SGK müşteri hizmetleri yetkilileriyle canlı sohbet başlatabilirsiniz. Ad, soyad, T.C. kimlik no ve telefon no gibi bilgilerinizi girerek canlı sohbet başlatmak için TIKLAYINIZ!

SGK Merkez Adres İletişim Bilgileri

Sosyal Güvenlik Kurumu merkez adresi iletişim bilgileri şöyledir:

  • Sosyal Güvenlik Kurumu’nun merkez adresi: Sosyal Güvenlik Kurumu Ziyabey Cad. No:6 06520 Balgat – ANKARA
  • Telefon numarası: +(90 312) 207 80 00

SGK Merkez Birimler İletişim Bilgileri

SGK merkez birimlere ait iletişim numaralarına ve iletişim seçeneklerine de ulaşabilirsiniz. Web sitesi aracılığıyla iletişim kurmak istediğiniz kurumun ayrıntılarına göre iletişim numaralarına ulaşmanız mümkündür.

Merkez birimleri iletişim bilgileri ile kurum yetkililerine, Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne, Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü’ne, Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ne, Hizmet Sunumu Genel Müdürlüğü’ne, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’na, Aktüerya ve Fon Yönetimi Daire Başkanlığı’na, Strateji Geliştirme Başkanlığı’na, Personel Daire Başkanlığı’na ve geri kalan başkanlık birimlerine ulaşabilirsiniz.

Detaylı iletişim numaraları için TIKLAYINIZ!

SGK İl Müdürlükleri İletişim Bilgileri

SGK il müdürlüklerinde gerçekleştireceğiniz işlemler için ihtiyaç duyduğunuz adres ve telefon bilgilerine, web adresinde yer alan il müdürlükleri haritasından şehrinizi seçerek ulaşabilirsiniz.

SGK il müdürlükleri iletişim bilgileri hakkında detaylar için TIKLAYINIZ!

SGK İletişim Formu Nasıl Doldurulur?

SGK sigortalılık, emeklilik ve genel sağlık sigortası konularıyla ilgili farklı talep ve iletişim formlarına web adresinden ulaşabilirsiniz.

  • SGK sigortalılık hakkında farklı taleplerinize yönelik iletişim formları için TIKLAYINIZ!
  • SGK emeklilik hakkında farklı taleplerinize yönelik iletişim formları için TIKLAYINIZ!
  • SGK genel sağlık sigortası hakkında farklı taleplerinize yönelik iletişim formları için TIKLAYINIZ!

SGK Web Adresi ile Yapabileceğiniz İşlemler

SGK’nın sgk.gov.tr web adresine giriş yaparak sosyal güvenlikle ilgili işlemleriniz hakkında detaylara ulaşabilir, merak ettiğiniz konularda detaylı bilgileri inceleyebilirsiniz.

SGK web adresi ile gerçekleştirebileceğiniz işlemler şunlardır:

  • SGK kurumsal bilgilerine ve iletişim detaylarına ulaşabilirsiniz.
  • Mevzuatı detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
  • Sigortalılık ve emeklilik sekmeleriyle sigorta ve emeklilik durumu hakkında bilgilere ulaşabilirsiniz.
  • Genel sağlık sigortasını detaylı olarak inceleyebilirsiniz.
  • Proje, yayınlar ve hizmetler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
  • SGK Kreş ve Gündüz Bakımevi hakkında detaylı iletişim adreslerine ulaşabilirsiniz.

SGK Sosyal Medya Hesapları

SGK sosyal medya hesaplarını takip ederek sosyal güvenlik hakkında çalışmalardan haberdar olabilirsiniz.

Instagram, Facebook, Twitter ve YouTube üzerinden sgksosyalmedya kullanıcı adını kullanarak bulabilirsiniz.

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