Sibel Kekilli Türkiye engelini kaldırdı! "En fazla 2 gün dayanır"

Game of Thrones ve Duvara Karşı filmlerindeki başarısıyla hafızalara kazınan Türk asıllı Alman oyuncu Sibel Kekilli, sosyal medyayı aktif kullansa da uzun zamandır hesabını Türkiye'den girenler göremiyor.

Sebebi ise Türklerin kendisine gönderdiği cinsel içerikli taciz mesajlarının oyuncuyu yıldırmış olması.

Sibel Kekilli Instagram'da Türkiye'yi engellemişti. Ancak her ne olduysa güzel isim bu engelli kaldırdı.

Son olarak Karanlık Gece'de rol alan Sibel Kekilli'nin Türkiye'ye engeli kaldırması sosyal medyada gündem oldu. Didem Soydan güzel oyuncuya emojiyle destek verdi.

Türk takipçilerin kendisine gönderdiği çirkin mesajlara gönderme yapan sosyal medya kullanıcıları "En fazla 2 gün dayanır", "İnşallah kadını pişman etmezler" yorumlarında bulundu.







