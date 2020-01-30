Siber riskleri azaltacak yol haritası

Ancak, dijitalleşen ve teknolojinin faydalarından yararlanan şirketlerin 2019’da rekor sayıda veri ihlalleriyle ve siber saldırılarla karşılaşması ise akıllarda soru işareti bırakıyor.

1. Yama yönetim sistemlerine sahip olun. Güncel işletim sistemlerini korumak ve yamaları yüklemek şirketlere her zaman yardımcı olur. Otomatik yazılım kullanmak yama döngüsünün yönetilmesine yardımcı olabilir, ancak düzenli bir yönetim süreci kesinlikle işletim sisteminin bütünlüğünü korumaya yardımcı olur.

2. Olay Müdahale Planına (IRP) sahip olun. Açık, kısa ve test edilmiş bir IRP'ye sahip şirketler, bir ihlal durumunda ya da karşılaşacakları finansal hasarı en aza indirmek için hızlı bir şekilde harekete geçebiliyor. Ayrıca IRP’ye sahip olmak, şirketlerin yerine getirmeleri gereken yasal gerekliliklere de daha iyi yanıt vermelerine yardımcı oluyor.

3. Şirketinize bir CISO atayın. Şirket içerisinde bir risk olan ağ ve veri güvenliği, sadece BT departmanı içerisinde yönetilebilecek bir risk değildir. Bundan dolayı şirketinizdeki bir CISO, veri korumasından sorumlu olmalı ve veri yönetimi için merkezi sorumluluğa sahip olmalıdır.