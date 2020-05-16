Sibirya'da -30 derecede evsiz olmak: 'Geceleri gözleriniz kapalı ama kulaklarınız açık uyursunuz'

Eskiden hayatını tekrar inşa etme şansına kavuşmayı çok istiyormuş fakat partneri Alyonka iki yıl önce karaciğer kanserinden öldükten sonra tüm yaşama isteğini kaybetmiş:

46 yaşındaki Vergunov hayatının 11 yılını böyle geçirmiş. "Geceleri gözleriniz kapalı ama kulaklarınız açık uyursunuz" diyor.

Bu çok riskli bir yöntem. Borudan uzaklaşırsa soğuk nedeniyle donarak ölebilir. Fazla yaklaşırsa da, pek çok kişinin geceyi atlatmak ve can sıkıcı gerçekliklerinden uzaklaşmak için içtiği sert alkolün de etkisiyle farkına bile varmadan ciddi cilt yanıklarıyla karşı karşıya kalabilir.

Malgavko'nun konuştuğu evsizlerden Aleksey Vergunov çoğu evsiz gibi endüstriyel bir sıcak boru hattının altında yatarak ısınmaya çalışıyor.

Rusya'nın Sibirya bölgesindeki Omsk kentinde kışın hava sıcaklıkları -30 derecenin altına iniyor. Fakat bu kentte 3 bin 500 civarında evsiz de yaşıyor. Reuters ajansından Ale** ks **ey Malgavko, bölgeye giderek evsizlerin Sibirya'da kışın en soğuk günleriyle nasıl başa çıkmaya çalıştığını inceledi.

"Tek yaptığım şey günü geçirmek. Onun gibi bir kadın bulsam tekrar topluma karışmayı deneyebilirdim ama onun gibi kimse bulamam."

Resmi verilere göre kentte Vergunov gibi 3 bin 500 evsiz var. Fakat gerçek rakamın daha yüksek olduğu tahmin ediliyor.

Kentin evsizleri arasında, evi olan insanlarla sohbet eden az sayıdaki kişiden biri.

"Onlar gece evde üst üste üç battaniye ile donacaklar ama ben sıcak borunun keyfini çıkaracağım" diyerek gülüyor.

Günün en sevdiği vakti gece. Termometrelerin dibe indiği bu anlarda kent sessizleşiyor ve serbestçe dolaşıp çöpleri karıştırabiliyor. Topladığı camları ve bazı diğer nesneleri para karşılığı satabiliyor.

Omsk'ta evsizlerin geceleri sığınmaları için bir tesis de var. Fakat bu kentin uzak bir tarafında ve Vergunov o civardaki evsizlerin o mahalledeki çöplüğü "kendi çöplükleri" olarak bellediklerini söylüyor, bu yüzden oradan eşya toplamasına izin vermedikleri gerekçesiyle evsizler evine gitmiyor.

Caritas derneği evsizlere gıda ve kıyafet veriyor.

Fakat herkes onlara yardım etme derdinde değil. Bir keresinde ergenlerin ateşe verdiği bir arkadaşının hayatını zor kurtarmış.