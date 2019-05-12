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Sıcak gelişmeyi valilik duyurdu! O teröristlerden biri daha yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2019 01:22 | Son Güncelleme

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde asker eşi Nurcan Karakaya ile bebeği Bedirhan'ın şehit edildiği saldırının üçüncü faili PKK'lı terörist Yavuz Bozkurt'un operasyonla yakalandığı bildirildi.

Sıcak gelişmeyi valilik duyurdu! O teröristlerden biri daha yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

''İlimiz Yüksekova İlçesi Yeniışık köyünde 3 bölücü terör örgütü mensubu yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yakalanan örgüt mensuplarından Serhildan Gever kod adlı Yavuz Bozkurt’un birçok eyleme katıldığı ve 31 Temmuz 2018 tarihinde Kalana Üs Bölgesi yoluna patlayıcı tuzaklayarak Nurcan Karakaya ve bebeği Bedirhan Karakaya’nın şehit edilmesi olayının üçüncü faili olduğu tespit edilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir.'' (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yüksekova Nurcan Karakaya

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