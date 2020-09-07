KADIN
  1. Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. GÜZELLİK - MODA
  4. Sıcak suyla duş alıyorsanız mutlaka okuyun! Soğuk duşun yararları ezber bozacak

Sıcak suyla duş alıyorsanız mutlaka okuyun! Soğuk duşun yararları ezber bozacak

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
GÜZELLİK - MODA HABERLERİ  | Son Güncelleme

Soğuk suyla duş almanın bize enerji verebileceğini ve sabahları uyanmamıza yardımcı olabileceğini birçoğumuz biliyoruz peki soğuk suyla duş almanın cilde katkılarını biliyor musunuz? Soğuk veya ılık suyla kısa duşlar almak, cildiniz üzerinde inanılmaz bir etkiye sahip olabilecek kolay bir güzellik numarası. Gelin öğrenelim.

Sıcak suyla duş alıyorsanız mutlaka okuyun! Soğuk duşun yararları ezber bozacak

Cildinizin soğuk duştan nasıl yararlanabileceğini öğrenmek için bazı araştırmalar yaptık. Çok şaşıracağınızdan eminiz!

CİLDİNİZE IŞILTI VERİR

Soğuk duşlar kan dolaşımını artırmaya yardımcı olur. Yüzünüz için bu taze ve ışıltılı bir görünüm anlamına gelebilir. İyi haber şu ki, cildinizi daha parlak hale getirmek için çok uzun süre soğukta kalmanıza gerek yok. Hafif soğuk veya hatta ılık suda duş almak onu beslemek için yeterlidir.

CİLT YAŞLANMASINI ÖNLER

Günlük soğuk duş alma alışkanlığı cildinizin daha uzun süre genç kalmasına yardımcı olur. Soğuk su sinir sisteminizi harekete geçirir ve vücudunuz stresle savaşan hormonları ve beyin kimyasallarını serbest bırakır. Araştırmalar, psikolojik stresin cilt yaşlanmasına doğrudan etkisi olduğunu ve vücuttaki birçok sistemi olumsuz etkilediğini göstermektedir.

STRESE BAĞLI CİLT DURUMLARINI ÖNLER

Soğuk bir duş, beyne çok büyük miktarda elektriksel uyarı gönderir ve "mutlu hormonlar" veya endorfin salınımını uyarır. Bu kimyasallar vücut tarafından salındığında, stres seviyeniz düşer ve sivilce, sedef hastalığı ve deri iltihabı gibi bir dizi cilt problemi yaşamaya daha az yatkın olursunuz.

GÖZENEKLERİ SIKILAŞTIRIR

Sıcak su, cildinizin yaptığı koruyucu yağların bir kısmını çıkarabilirken, soğuk su gözeneklerinizi geçici olarak küçültecektir. Ayrıca yüzünüze canlılık kazandırır ve cildinizin parlaklığını artırır. Soğuk su kan damarlarının sıkışmasına neden olabileceğinden, yüz daha az kabarık veya kırmızı görünebilir.

BAZI CİLT RAHATSIZLIKLARINDAN KAYNAKLANAN RAHATSIZLIĞI GİDERİR

Sıcak duşlar cildi alevlendirerek kızarıklığa, kaşınmaya ve hatta soyulmaya neden olabilirken, soğuk su tam tersini yapar. Kaşıntılı cilde sahip olanlar için, soğuk su kaşınma hissinin üstesinden gelmenize yardımcı olabilir. Bir araştırmaya göre cildi soğuk duş alarak soğutmak da sedef hastalığının neden olduğu yoğun kaşıntıyı azaltmaya yardımcı oluyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine! Fındıkzade'deki tek odalı evden kral dairesine!
Evdeki kesin çözüm yolu! Tamamen kurtulacaksınız...Evdeki kesin çözüm yolu! Tamamen kurtulacaksınız...
Boğa Burcu Eylül aylık burç yorumu (2020)Boğa Burcu Eylül aylık burç yorumu (2020)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
Ünlü oyuncular koronavirüse yakalandı! Dizinin çekimleri durduruldu
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
MasterChef'ten elenen isim belli oldu!
Kahvaltınızda çiğ olarak her gün yediğinizde...
Kahvaltınızda çiğ olarak her gün yediğinizde...
İşte günlük burç yorumları!
İşte günlük burç yorumları!
7 -13 Eylül haftalık burç yorumu!
7 -13 Eylül haftalık burç yorumu!
Ortak sorun utandırıyor!
Ortak sorun utandırıyor!
İlginizi Çekebilir
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri
Bu doğal yöntemlerle göğüs büyütmek mümkün! Masaj ve kür ile...
Bu doğal yöntemlerle göğüs büyütmek mümkün! Masaj ve kür ile...
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Madecassol Kremin Kullanımı, Faydaları, Fiyatı ve Kullananların Yorumları
Madecassol Kremin Kullanımı, Faydaları, Fiyatı ve Kullananların Yorumları
En Etkili Sivilce Kremi Markaları, Sivilce Lekelerine Çözüm
En Etkili Sivilce Kremi Markaları, Sivilce Lekelerine Çözüm
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çilek bacaklara ne sebep olur ve nasıl kurtulursunuz?
Ortak sorun utandırıyor!
Bu yaz her zamankinden fazla yıprandı! İşte cildi yenilemeye yardımcı 9 besin
Kahvaltınızda çiğ olarak her gün yediğinizde...
Lazer epilasyona gitmeden evde koltuk altı tüylerinden tamamen kurtulun!
Evdeki kesin çözüm yolu! Tamamen kurtulacaksınız...
Yüz tüylerinden kurtulmanıza yardımcı olacak 5 basit yöntem
Ortak sorunu çözüyoruz! Farkı görünce şaşıracaksınız...
Soğuk bir duşun cilde olan 4 harika faydası
Soğuk bir duşun cilde olan 4 harika faydası
Bir daha denemeyin! Bileğinize neden saç lastiği takmamalısınız?
Bir daha denemeyin! Bileğinize neden saç lastiği takmamalısınız?
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.