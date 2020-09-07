Sıcak suyla duş alıyorsanız mutlaka okuyun! Soğuk duşun yararları ezber bozacak

Cildinizin soğuk duştan nasıl yararlanabileceğini öğrenmek için bazı araştırmalar yaptık. Çok şaşıracağınızdan eminiz!

CİLDİNİZE IŞILTI VERİR

Soğuk duşlar kan dolaşımını artırmaya yardımcı olur. Yüzünüz için bu taze ve ışıltılı bir görünüm anlamına gelebilir. İyi haber şu ki, cildinizi daha parlak hale getirmek için çok uzun süre soğukta kalmanıza gerek yok. Hafif soğuk veya hatta ılık suda duş almak onu beslemek için yeterlidir.

CİLT YAŞLANMASINI ÖNLER

Günlük soğuk duş alma alışkanlığı cildinizin daha uzun süre genç kalmasına yardımcı olur. Soğuk su sinir sisteminizi harekete geçirir ve vücudunuz stresle savaşan hormonları ve beyin kimyasallarını serbest bırakır. Araştırmalar, psikolojik stresin cilt yaşlanmasına doğrudan etkisi olduğunu ve vücuttaki birçok sistemi olumsuz etkilediğini göstermektedir.

STRESE BAĞLI CİLT DURUMLARINI ÖNLER

Soğuk bir duş, beyne çok büyük miktarda elektriksel uyarı gönderir ve "mutlu hormonlar" veya endorfin salınımını uyarır. Bu kimyasallar vücut tarafından salındığında, stres seviyeniz düşer ve sivilce, sedef hastalığı ve deri iltihabı gibi bir dizi cilt problemi yaşamaya daha az yatkın olursunuz.