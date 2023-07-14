SICAKLIK ÇARPMASI BELİRTİLERİ: Sıcaklık çarpması belirtileri nelerdir? Güneş çarpması hipertemi nasıl tedavi edilir?

Sıcaklık çarpması belirtileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Geçtiğimiz günlerde hem Afrika hem de Basra sıcaklarının yola çıktığı açıklanmıştı. Birçok kişi internette "Sıcak çarpması nasıl anlaşılır, nasıl geçer" gibi sorulara yanıt arıyor. Sıcaklık çarpması belirtileri ve tedavisine ilişkin detayları sizler için derledik. İşte, sıcaklık çarpması belirtileri...

SICAKLIK ÇARPMASI BELİRTİLERİ NELERDİR?

Çok yüksek vücut ısısı,

Zihinsel durum ve davranışlarda değişiklik. (Ajitasyon, akıl karışıklığı, deliryum, koma, konuşma bozukluğu, titreme nöbeti, ve sinirlilik gibi durumlar)

Mide bulantısı,

Baş ağrısı,

Nefes alıp vermenin hızlanması ya da kesik kesik seyretmesi

SICAKLIK ÇARPMASI NEDİR?

Sıxaklık çarpması ya da halk arasında güneş çarpması olarak bilinen hipertermi yüksek sıcaklıklara uzun süre maruz kalan bireylerde görülür. Sıcaklık çarpması (hipertemi) uzun süreli veya yoğun fiziksel eforun veya ilaç kullanımın bir sonucu olarak bireyin vücudunun ısı düzenleme mekanizmalarının yetersiz kalarak aşırı ısınması durumuna verilen isimdir.

Isıdan dolayı yaralanmanın en ağır ve ciddi türlerinden birisi olan sıcak çarpması, insan vücut ısısının 40 C veya üstüne çıktığı durumlarda gerçekleşebilir. Yazz aylarında görüen bu rahatsızlık acil tedavi gerektirir.

SICAKLIK ÇARPMASI NASIL TEDAVİ EDİLİR?

Kişinin beynine ve hayati organlarına zarar gelmesini önlemek veya zararı azaltmak için vücudun bir an önce normal bir sıcaklığa soğutulmasına odaklanır. Bunun için duruma müdahale eden doktor veya tıp uzmanı atabileceği bir takım adımlar mevcuttur.

Birey soğuk suya daldırılır. Soğuk veya buzlu su banyosunun, vücut sıcaklığını hızla düşürmenin en etkili yolu olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Birey ne kadar çabuk soğuk suyla temas ederse, ölüm ve organ hasarı riski o kadar az olur.

Soğuk suya daldırmanın mümkün olmadığı durumlarda sağlık çalışanları buharlaştırma yöntemi kullanarak vücut sıcaklığını düşürmeye çalışabilir. Bireyin vücudu üzerinde soğuk su buharlaştırılarak cildin soğumasını sağlayabilir.

Buz torbaları veya özel soğutma battaniyeleri, bireyin vücut ısısını düşürmek için kullanılabilir. Buz torbaları özellikle kasıklara, boyuna, sırta ve koltuk altına konulabilir.

Titreme görülen vakalarda, titremeyi durdurmak için ilaç verilebilir. Vücut ısısını düşürmeye yönelik tedaviler bireyde titremeye yol açarsa, doktor bireye bir kas gevşetici verebilir. Normal şartlarda titreme bireyin vücut ısısının artması için gösterdiği bir tepkidir ve hipertermi durumunda tedaviyi daha az etkili hale getirebilir.

