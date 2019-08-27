HABER

Sıcaktan etkilenen hayvanları akarsuda serinletiyorlar

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 11:13 | Son Güncelleme

Kars'ta bazı besiciler, sıcaktan bunalan büyükbaş hayvanlarını akarsuya soktu - Besicilerden İbrahim Aydın: - "Sıcak havada insanlar nasıl serinlemek istiyorsa danalar da serinlemek istiyor. Biz de günde iki-üç defa hayvanları suya getirip sudan geçiririz"

Kars'ta bazı besiciler sıcaktan etkilenen büyükbaş hayvanlarını akarsuya sokarak serinletiyor.

Kentin Arpaçay ilçesine bağlı Küçük Çatma köyünde etkili olan ve zaman zaman mevsim normallerinin üzerine çıkan sıcak hava hayatı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gündüz 30-35 dereceye yükselmesiyle bazı vatandaşlar köydeki ot ve arpa biçme gibi işleri havanın daha serin olduğu akşam ya da gece saatlerinde yapmayı tercih ediyor.

Sıcak havadan etkilenen büyükbaş hayvanlar da besiciler ve çobanlar tarafından Kars Çayı'na getirilerek serin sulara bırakılıyor.

Besicilerin, suya giren büyükbaş hayvanlarını yıkarken ve yüzerken eğlenmeleri renkli görüntüler oluşturuyor.

Besicilerden İbrahim Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hava sıcaklığının artması nedeniyle hayvanların bunaldığını, hayvanları serinletmek için suda yıkadıklarını söyledi.

Aydın, "Sıcak havada insanlar nasıl serinlemek istiyorsa danalar da serinlemek istiyor. Biz de günde iki-üç defa hayvanları suya getirip sudan geçiririz. Hayvanları suda tertemiz yıkayıp serinlettikten sonra bırakıyoruz. Bir sonraki gün yine sıcak olursa tekrar suya getirip serinletiyoruz. Sonuçta onlara ne kadar iyi bakarsan o kadar iyi olur." dedi.

Köylülerden Serkan Güneş de şöyle konuştu:

"Arkadaşlarla toplanıp kendi hayvanlarımızı Kars Çayı'na getirip serinletiyoruz, fırçalıyoruz. Bu sene havalar bayağı sıcak geçti, hayvanlar da bundan etkilendi. Günde bir saat hayvanları burada serinletiyoruz. Hayvanlar yıkanınca sineklerden de kurtuluyor. Geçim kaynağımız hayvanlar ve onlara iyi bakıyoruz."

Sarıkamış ilçesinde de bazı besiciler hayvanlarını sularda yıkayarak serinletmeye çalıştı.

Turistler buraya akın ediyor! Turistler buraya akın ediyor!
Viyana'da yaşayan Gamze, gözlerine İzmir'de kavuştuViyana'da yaşayan Gamze, gözlerine İzmir'de kavuştu
Öğretmen marketçiyi pompalı tüfekle vurduÖğretmen marketçiyi pompalı tüfekle vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Kars Kars Çayı

En Çok Okunan Haberler

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

O detayı Soylu açıkladı! Emine Bulut cinayetinde flaş gelişme!

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

Lüks site sakinleri şok geçirdi! 176 bin liralık elektrik borcu!

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Stüdyodan kovdu

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

Sigaraya zam mı geldi? Haberler sonrası resmi açıklama geldi!

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

AFAD duyurdu! 07.31'de deprem oldu

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İBB bin 676 öğretmen alacak! İşte şartları

İlginizi Çekebilir

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Modanisa'da Tüm İndirimlere Ek Sepette %30 İndirim

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Meral Akşener'den çok konuşulacak idam açıklaması

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Çanakkale Boğazı'nda iki gemi çatıştı!

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Metin Feyzioğlu: Suriyeliler içerisinde çok sayıda ajan var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadın sürücü ve otizmli oğlunu trafikte sıkıştırmışlardı! Yakalandılar

Kadın sürücüye dehşeti yaşatmışlardı! Yakalandılar

Öğretmen marketçiyi pompalı tüfekle vurdu

Öğretmen marketçiyi pompalı tüfekle vurdu

Son dakika! 15 ilde FETÖ operasyonu: 23 asker hakkında yakalama kararı

15 ilde dev operasyon! Çok sayıda yakalama kararı

Ne Antalya ne Muğla! Burası Hatay'ın saklı cenneti Karamağara

Ne Antalya ne Muğla! Burayı gören hayran kalıyor

Suudi turist Türkiye'de kayboldu iddiasına valilikten açıklama

Suudi turist Türkiye'de kayboldu iddiası...

Son dakika: Tunceli'de 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlık açıkladı! Etkisiz hale getirildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.