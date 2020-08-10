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Şiddet eğilimli kişileri anlamak mümkün! Bu özelliklere sahip olanlar...

SAĞLIK HABERLERİ  | 10.08.2020 11:09 | Son Güncelleme

Şiddet, günümüzde son 30 yılın en yüksek seviyelerinde ve yaygın bir şekilde hayatımızda ne yazık ki. Şiddete her yaş grubunun maruz kalabileceği gibi her yaş grubundan insanlar da şiddet uygulayabiliyor. Şiddet uygulayan kişilerin yaşadıkları farklı nedenlerden dolayı şiddet eğilimi olduğunun anlaşılabileceğini biliyor muydunuz?

Şiddet eğilimli kişileri anlamak mümkün! Bu özelliklere sahip olanlar...

Şiddetin psikolojik unsurlara dayalı toplumsal sorunlardan olduğunu biliyoruz. Genellikle öfke duygusunun kontrol edilememesi sonucunda bireyler şiddete başvuruyor. Dünya Sağlık Örgütü şiddeti "sahip olunan gücün bir kişiye ya da topluluğa karşı uygulanması sonucu buna maruz kalan kişilerde fizyolojik veya psikolojik hasar bırakması" şeklinde tanımlıyor. Bu bakımdan şiddetin fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet olmak üzere 4 farklı yönü var.

Şiddet suçları toplumda genelde şiddete eğilimli kişiler aracılığıyla ortaya çıkıyor. Oysa toplumda şiddete eğilimi olan bireyleri fark etmek aslında sandığınız kadar zor değildir. Karşınızdaki kişinin bazı davranışları onun şiddete eğilimli olabileceğini size gösterebiliyor.

KİŞİLERİN ŞİDDET EĞİLİMİNİN NEDENLERİ

Şiddete başvuran kişiler genelde karşı tarafa fizyolojik ve psikolojik olarak şiddet uygular. Bunun yanında dış çevreden gelen farklı etkenler de bu konuda kişilerin neden şiddete eğilimli olduğunu açıklar. Yapılan bazı araştırmalara göre bir kimse;

  • Biyolojik faktörler bakımından bazı sinirsel rahatsızlıklardan şikayetçiyse,

  • Alkol kullanımı gibi yollara başvuruyorsa,

  • Sık sık kriz ve nöbetler geçiriyorsa,

  • Aile ve yakın çevre gibi gelişiminde önemli rol oynayan bireyler tarafından şiddete maruz bırakıldıysa veya şahit olduysa,

  • Sosyoekonomik olarak alım gücü zordaysa yani ekonomik kaygıları toplumdaki bireylerin genelinden daha fazlaysa, bazı konularda bu durum evlilik hayatının gidişatına da yansıyorsa

  • Bipolar bozukluk, şizofreni, borderline veya paranoid ve antisosyal kişilik bozuklukları gibi psikotik olan veya psikotik olmayan bozukluklara sahipse, travma sonrası stres bozuklukları gibi durumlara maruz kaldıysa,

  • Merkezi sinir sistemini etkileyen uyuşturucu madde kullanımı ve sonrasında dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu gibi tanılara sahipse saldırgan davranışlara ve şiddet eğilimine daha yatkın oluyor. Yani evde canlı örnek olması çocukluk çağından itibaren bireyleri etkileyebildiği gibi çevresel ve psikolojik pek çok faktör de kişilerin şiddete eğilimli olmasına yol açıyor. Şiddet eğilimi genellikle evli erkeklerde aile içi şiddete yatkınlık olarak, ergenlik dönemindeki gençler erkeklerde, kişilerin baş edemeyeceğini düşündüğü öfke ve stres anlarında, ruhsal olarak gerilimli bir durumda hisseden kişilerin kendini baskıladıkları anlarda görülür.

    • ŞİDDETE EĞİLİMLİ KİŞİLERİ NASIL ANLARIZ?

    Biraz dikkat edersek toplumdaki şiddet eğilimli bireyleri bazı gözlemlerle tanıyabiliriz. Eğer karşınızdaki bireyde,

    • Ani kişilik değişimleri görüyorsanız,

    • Sizi suçluyorsa ve sürekli bir şeylerde kendini haklı görüyorsa,

    • Aşırı sahipleniyor ve sorguluyorsa,

    • Tehditlere ve sizi zorlayıcı isteklere sürekli başvuruyorsa,

    • Amacına ulaşmak için sizi intihar etmekle tehdit ediyorsa şiddete eğilimi olabilir.
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