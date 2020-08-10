Şiddet eğilimli kişileri anlamak mümkün! Bu özelliklere sahip olanlar...

Şiddetin psikolojik unsurlara dayalı toplumsal sorunlardan olduğunu biliyoruz. Genellikle öfke duygusunun kontrol edilememesi sonucunda bireyler şiddete başvuruyor. Dünya Sağlık Örgütü şiddeti "sahip olunan gücün bir kişiye ya da topluluğa karşı uygulanması sonucu buna maruz kalan kişilerde fizyolojik veya psikolojik hasar bırakması" şeklinde tanımlıyor. Bu bakımdan şiddetin fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet olmak üzere 4 farklı yönü var.
Şiddet suçları toplumda genelde şiddete eğilimli kişiler aracılığıyla ortaya çıkıyor. Oysa toplumda şiddete eğilimi olan bireyleri fark etmek aslında sandığınız kadar zor değildir. Karşınızdaki kişinin bazı davranışları onun şiddete eğilimli olabileceğini size gösterebiliyor.
Şiddete başvuran kişiler genelde karşı tarafa fizyolojik ve psikolojik olarak şiddet uygular. Bunun yanında dış çevreden gelen farklı etkenler de bu konuda kişilerin neden şiddete eğilimli olduğunu açıklar. Yapılan bazı araştırmalara göre bir kimse;
Biyolojik faktörler bakımından bazı sinirsel rahatsızlıklardan şikayetçiyse,
Alkol kullanımı gibi yollara başvuruyorsa,
Sık sık kriz ve nöbetler geçiriyorsa,
Aile ve yakın çevre gibi gelişiminde önemli rol oynayan bireyler tarafından şiddete maruz bırakıldıysa veya şahit olduysa,
Sosyoekonomik olarak alım gücü zordaysa yani ekonomik kaygıları toplumdaki bireylerin genelinden daha fazlaysa, bazı konularda bu durum evlilik hayatının gidişatına da yansıyorsa
Bipolar bozukluk, şizofreni, borderline veya paranoid ve antisosyal kişilik bozuklukları gibi psikotik olan veya psikotik olmayan bozukluklara sahipse, travma sonrası stres bozuklukları gibi durumlara maruz kaldıysa,
Biraz dikkat edersek toplumdaki şiddet eğilimli bireyleri bazı gözlemlerle tanıyabiliriz. Eğer karşınızdaki bireyde,
Ani kişilik değişimleri görüyorsanız,
Sizi suçluyorsa ve sürekli bir şeylerde kendini haklı görüyorsa,
Aşırı sahipleniyor ve sorguluyorsa,
Tehditlere ve sizi zorlayıcı isteklere sürekli başvuruyorsa,
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