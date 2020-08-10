Şiddet eğilimli kişileri anlamak mümkün! Bu özelliklere sahip olanlar...

Şiddetin psikolojik unsurlara dayalı toplumsal sorunlardan olduğunu biliyoruz. Genellikle öfke duygusunun kontrol edilememesi sonucunda bireyler şiddete başvuruyor. Dünya Sağlık Örgütü şiddeti "sahip olunan gücün bir kişiye ya da topluluğa karşı uygulanması sonucu buna maruz kalan kişilerde fizyolojik veya psikolojik hasar bırakması" şeklinde tanımlıyor. Bu bakımdan şiddetin fiziksel, psikolojik, ekonomik ve cinsel şiddet olmak üzere 4 farklı yönü var.

Şiddet suçları toplumda genelde şiddete eğilimli kişiler aracılığıyla ortaya çıkıyor. Oysa toplumda şiddete eğilimi olan bireyleri fark etmek aslında sandığınız kadar zor değildir. Karşınızdaki kişinin bazı davranışları onun şiddete eğilimli olabileceğini size gösterebiliyor.

KİŞİLERİN ŞİDDET EĞİLİMİNİN NEDENLERİ

Şiddete başvuran kişiler genelde karşı tarafa fizyolojik ve psikolojik olarak şiddet uygular. Bunun yanında dış çevreden gelen farklı etkenler de bu konuda kişilerin neden şiddete eğilimli olduğunu açıklar. Yapılan bazı araştırmalara göre bir kimse;