Şiddetli sağanak kenti esir aldı! Şanlıurfa'da eğitime 1 gün ara verildi

Şanlıurfa Valiliği, sağanak nedeniyle çarşamba günü il genelindeki tüm okullarda eğitim öğretime ara verildiğini bildirdi.

YAĞIŞLAR DEVAM EDECEK

Valilikten yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun sağanağın bu gece ve yarın da devam etmesinin beklendiği belirtildi.

Bu nedenle il genelinde tüm okul kademelerinde eğitim öğretime 15 Mart Çarşamba ara verildiği aktarılan açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında hamile ve engelli görevlilerinin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

'TEDBİRLİ OLUN' UYARISI YAPILDI

Şanlıurfa’da akşam saatlerinde etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle Eyyübiye ve Haliliye ilçeleri başta olmak üzere kentteki çok sayıda sokak ve cadde su altında kaldı. Trafikte aksamaların yaşandığı kentte bazı ev ve işyerini de su bastı. İl genelinde yağış etkisi sürüyor. Şanlıurfa Valiliği ile Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, vatandaşların tedbirli olması uyarısı yapıldı. (AA-İHA)

