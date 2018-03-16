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Şiddetli sırt ağrılarından kurtulmak için bu yöntemleri uygulayın

Fatma Güneşli Fatma Güneşli
GENEL SAĞLIK HABERLERİ  | 16.03.2018 10:05 | Son Güncelleme

Alt sırt ağrısı birçok faktöre bağlı olabilir. Bazen ciddi bir vücut fonksiyon bozukluğunun belirtisi olabilirken, ani hareketler yapmak, ağır bir şeyleri kaldırmak, kasları aşırı zorlamak ya da uzun bir süre rahatsız edici bir pozisyonda oturmak da etkiliyor olabilir. Eğer ayaklarınıza kadar inen dayanılmaz ağrılar hissediyorsanız, hemen ilaç almak yerine egzersiz yapamayı deneyebilirsiniz. İşte doktorların ağrıları hafifletmek için önerdiği bazı basit egzersizler...

Şiddetli sırt ağrılarından kurtulmak için bu yöntemleri uygulayın

Göz önünde bulundurulması gerekenler:

Bu antrenmanın amacı, siyatik sinirinizi tahriş eden piriformis kas spazmlarını serbest bırakmaktır. Bu egzersizleri yavaşça yapın ve kendinizi zorlamayın. Egzersiz yaparken şiddetli ağrı hissederseniz mutlaka doktora görünmelisiniz. Ve her egzersiz için 30 saniye ayırın.

Başlangıç pozisyonu: Bir sandaliyeye dik bir şekilde oturun. Ağrıyan bacağınızı diğerinin üzerine koyun 30 saniye boyunca bu pozisyonda kalın. Aynı işlemi diğer bacağınız için de yapın.

1

Başlangıç pozisyonu: Yere düz bir şekilde yatın. Ağrıyan bacağınızı bükerek hafifçe kendinize çekin. Kas gerginliğini hissettikten sonra, 30 saniye boyunca pozisyonda bekleyin. Egzersizi diğer bacak ile tekrarlayın.

2

Başlangıç pozisyonu:Yere düz bir şekilde yatın. Etkilenen bacağınızı diğerinin üzerine kaldırın ve görseldeki gibi yaparak hafifçe göğsünüze doğru çekmeye başlayın. Kas gerginliğini hissettikten sonra, 30 saniye boyunca bu pozisyonda kalın. Egzersizi diğer bacağınız için de tekrarlayın.

3

Başlangıç pozisyonu: Yere uzanın. Bacaklarınızı bükün ağrıyan bacağınız üstte olacak şekilde çapraz konuma getirin. Bacaklarınızı ellerinizle kavrayın ve etkilenen bacağın dizini aynı taraftaki omzunuza doğru çekmeye başlayın.Gergin hissettikten sonra, 30 saniye boyunca bu pozisyonda kalın. Egzersizi diğer bacağınız için de uygulayın.

4

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