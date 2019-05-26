ŞİDEF 1.Yılını İftar Programı İle Kutladı

Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde 500’ü aşkın davetlinin katıldığı ŞİDEF 1.Kuruluş yıldönümü iftar programı Şiran Eski Müftüsü Halil Bektaş’ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. ŞİDEF Genel Sekreteri Nurullah Kara’nın hoş geldin selamlamasından sonra kürsüye gelen ŞİDEF Genel Başkanı Serkan Kaya; “Herkesin mübarek Ramazanı şerifini tebrik ederim. Bugün bizim için anlamlı bir gün bundan tam 1 yıl önce 23 Mayıs 2018’de kurduğumuz ŞİDEF’in 1. yılını Ramazan ayı maneviyatında idrak ediyoruz. “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap var” hadisi bizlere önemli bir kıstastır. Bu bağlamda bizler gerek sosyal, gerek siyasi, gerek yaşam farklılıklarımızı ayrım değil bir zenginlik olarak görüyoruz. Bu zenginliği de “Şiran’ın sesini, Gümüşhane’nin sesini dünyaya duyurmak istiyoruz” bugün İstanbul Boğazında 500’ü aşkın hemşerimizle bir araya gelmemiz bu hedefe ulaşacağımızın en önemli göstergesidir. Biz kurulduğumuz zaman diliminden sonra 2 Eylül Dünya Gümüşhaneliler Günü’nün kayıtlara geçmesini sağladık. Bir STK 3 önemli sacayağı üzerine kuruludur. Ana kademe, Kadın Kolları, Gençlik kolları, biz hepsini önemsiyoruz. Bayanlarımız ve Gençlik kollarımız kısa süre içerisinde birbirinden güzel faaliyetlere imza attı. Ana kadememiz 1 yıldır güzel işler yaptı. Yaptığımız faaliyetleri şeffaf şekilde her daim kamuoyu ile paylaştık. ŞİDEF’in kuruluşundan bu zamana katkı sağlayan yol arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Bizlerin her daim yanında olan bugünde bizleri Sarıyer’de ağırlayan Kelkit Vadisi’nin, Şiran’ın yiğit evladı Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç’e ve siz misafirlere ayrıca teşekkür ederim” dedi.