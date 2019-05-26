ŞİDEF 1.Yılını İftar Programı İle Kutladı

Sarıyer Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi’nde 500’ü aşkın davetlinin katıldığı ŞİDEF 1.Kuruluş yıldönümü iftar programı Şiran Eski Müftüsü Halil Bektaş’ın Kuran-ı Kerim tilaveti ile başladı. ŞİDEF Genel Sekreteri Nurullah Kara’nın hoş geldin selamlamasından sonra kürsüye gelen ŞİDEF Genel Başkanı Serkan Kaya; “Herkesin mübarek Ramazanı şerifini tebrik ederim. Bugün bizim için anlamlı bir gün bundan tam 1 yıl önce 23 Mayıs 2018’de kurduğumuz ŞİDEF’in 1. yılını Ramazan ayı maneviyatında idrak ediyoruz. “Birlikte rahmet, ayrılıkta azap var” hadisi bizlere önemli bir kıstastır. Bu bağlamda bizler gerek sosyal, gerek siyasi, gerek yaşam farklılıklarımızı ayrım değil bir zenginlik olarak görüyoruz. Bu zenginliği de “Şiran’ın sesini, Gümüşhane’nin sesini dünyaya duyurmak istiyoruz” bugün İstanbul Boğazında 500’ü aşkın hemşerimizle bir araya gelmemiz bu hedefe ulaşacağımızın en önemli göstergesidir. Biz kurulduğumuz zaman diliminden sonra 2 Eylül Dünya Gümüşhaneliler Günü’nün kayıtlara geçmesini sağladık. Bir STK 3 önemli sacayağı üzerine kuruludur. Ana kademe, Kadın Kolları, Gençlik kolları, biz hepsini önemsiyoruz. Bayanlarımız ve Gençlik kollarımız kısa süre içerisinde birbirinden güzel faaliyetlere imza attı. Ana kadememiz 1 yıldır güzel işler yaptı. Yaptığımız faaliyetleri şeffaf şekilde her daim kamuoyu ile paylaştık. ŞİDEF’in kuruluşundan bu zamana katkı sağlayan yol arkadaşlarıma ayrıca teşekkür ediyorum. Bizlerin her daim yanında olan bugünde bizleri Sarıyer’de ağırlayan Kelkit Vadisi’nin, Şiran’ın yiğit evladı Sarıyer Belediye Başkanımız Şükrü Genç’e ve siz misafirlere ayrıca teşekkür ederim” dedi.
Daha sonra sırasıyla Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, Şiran Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel, Yeşilbük Belediye Başkanı Sezai Doğan, GÜSİAD Genel Başkanı Yüksel Yalçın, ŞEKAV Genel Sekreteri Ramazan Kahveci, ŞİDEF Danışma Kurulu Başkanı Yüksel Hamzaoğlu, GÜDEF Genel Başkanı Vahit Olgun, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Antalya Milletvekili Cavit Arı birer selamlama konuşması yaptı. Cemalettin Balta okuduğu şiirlerle salondakileri sılaya götürdü. Programa katılamayan Şiran Devlet Hastanesi Müdürü Sedat Koyunoğlu’nun telgrafı okundu.
ŞİDEF İftar Programına; Şiran Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, Şiran Belediye Başkanı Mutlu Özel, Yeşilbük Belediye Başkanı Sezai Doğan, Sarıyer Belediye Başkanı Şükrü Genç, GÜSİAD Genel Başkanı Yüksel Yalçın, ŞEKAV Genel Sekreteri Ramazan Kahveci, ŞİDEF Danışma Kurulu Başkanı Yüksel Hamzaoğlu, GÜDEF Genel Başkanı Vahit Olgun, Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İstanbul Milletvekili Turan Aydoğan, İstanbul Milletvekili Emine Gülizar Emecan, Antalya Milletvekili Cavit Arı, KÜÇÜKÇEKMECE 5.Asliye Hukuk hakimi Mecit Demir, Sarıyer Belediyesi İl Genel Meclis Üyesi Nizamettin Günel, Ataşehir Belediyesi Meclis Üyesi Şerafettin Bal, Kartal Belediyesi Meclis üyesi Umut Daştan, Avcılar Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Özcan Özbey, Pendik Gümüşhaneliler Dernek Başkanı Mahmut Polat, Eyüp Sultan Gümüşhaneliler Dernek Başkanı Celal Demir, Ataşehir Gümüşhaneliler Dernek Başkanı Ekrem Çiçek, Sarıyer Gümüşhaneliler Dernek Başkanı Kemal Tozlu, Gümüşhaneli Mali Müşavirler Platformu kurucusu Mali Müşavir Hıdır Daştan, Sultanbeyli ilçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Kara, Yapı Kredi Bankası Güngören şube Müdürü İdris Yıldız, Gündoğumu Gazetesi imtiyaz sahibi Veli Yılmaz, Haber 29 Genel Yayın yönetmeni Timur Şahin, Gümüşhane Gündem Gazetesi İmtiyaz Sahibi Adem Kaya, Kartal Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Gülcan Aydın, Çavuşoğlu Mahallesi muhtarı Arif Koç, Gadalar Grubu Onursal Başkanı Ahmet Kaya, Ak Parti Ataşehir ilçe Başkan yardımcısı Aytekin Günel, İYİ Parti Avcılar Teşkilat Başkanı Namık Şeker, İYİ Parti Avcılar ilçe Başkan Yardımcısı Savaş Ekmen, Sarıyer Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Gülcan Özdemir, CHP İstanbul il Sekreteri Zehra Özdemir, Kartal Belediyesi Çevre ve Koruma Müdürü Dilek Kars, Badıllı Beydili Derneği Başkanı Erdal Kaya, Kelkit Kaş Köyü Dernek Başkanı Yavuz Demir, Kelkit Çimenli Köyü Dernek Başkanı Köksal Ceylan, Şiran Çavlan Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkan Yardımcısı Muzaffer Keleş, Gümüş Vadisi Grubu Başkanı Halit Şahin, GİYAD Başkan Yardımcısı Muzaffer Yalçın, GÜYAD Başkan Yardımcısı Selçuk Balta, Sanatçılarımız Hüseyin Kaya, Cemal Kaya ve çok sayıda davetli katıldı.
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