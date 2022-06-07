ŞİDEF Başkanı Serkan Kaya: 'Kelkit Vadisi, konfederasyon ile daha güçlü olur'

Giresun Çamoluk Karadikmen Köyü Derneği kır şenliğine katılan ŞİDEF Genel Başkanı Serkan Kaya burada Kelkit Vadisi'nin önemli bir geçiş güzergahı olduğunu belirterek önemli açıklamalarda bulundu.

Kaya, ”Kelkit Vadisi diye tabir ettiğimiz bölge ülkemiz adına maddi manevi değerlidir. Özellikle Gölova ile başlayıp Refahiye’yi içine alan Çamoluk,Şiran,Alucra, Şebinkarahisar ile devam eden güzergah bir il potansiyelindedir. Yollarımızdan başlayan ve yapılması gereken bir çok yatırım vadiye çok geç kalmıştır. Ben vadi coğrafyamızla gurur duyuyorum. Vatanına, devletine bağlı ülkesine katma değer katan insanların olduğu bölgemize daha çok ve hakettiği yatırımları almamız İçin lobi ve birlikte olmak şarttır. Doğu Karadeniz’i İç Anadolu’ya bağlayan en kısa yol Gölova, Çamoluk, Şiran, İkisu, Gümüşhane yoludur. Yıllardır bekleyen Tersun tüneli o yolu hem yaz kış kullanıma açık tutacak hemde 17 km kısaltacaktır. Ancak 25 yıldır gündem de olmasına rağmen yapılmamıştır. O güzergah vadimizi içeren ilçeleri çok daha güçlü kılacaktır. Bunun için Kelkit Vadisi Konfederasyonu birlikte hareket etmemizi daha güçlü olmamızı sağlar. Şiran’da doğalgaz var. Bu doğalgaz ile tersine göç dahi olmuştur. Tüm ilçelerimiz doğalgaza kavuşmalıdır. Doğalgaz İçin kırsal bölgelere abone şartı daha hafifletilmelidir. Bunların hepsini birleşip siyaset üstü STK olursak yapabiliriz. Yolun, doğalgazın olduğu her yere yatırımda gelir. Kelkit Vadisi Türkiye’nin incisidir. Ülkemize katma değer katan bölgedir. Buranın insanı her şeyin en iyisine layıktır. Gelin hep beraber sesimizi daha gür çıkarıp Kelkit Vadisini istediğimiz güzelliğe kavuşmasına sebep olalım. Kelkit Vadisi olarak birleşelim. Vadi konfederasyonunu kuralım” dedi.





