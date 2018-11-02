Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışmada yüzlerce fotoğrafçı değişik kategorilerde yarıştı. Siena International Photography Awards /SIPA jürisi tarafından her yıl belirlenen yarışmada Shivang Mehta kaplanın ceylanı avladığı anda çektiği fotoğrafıyla kategorisinde ikinci oldu.
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