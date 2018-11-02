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Siena Uluslararası Fotoğraf Ödülleri kazananları açıklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.11.2018 11:57 | Son Güncelleme

İlk kez 2015 yılında düzenlenen Siena Uluslararası Fotoğrafçılık Ödülleri (Siena International Photography Awards /SIPA) kazananları açıklandı. 156 ülkeden 48 bin fotoğrafçı, yarışmanın çeşitli kategorilerindeki ödüller için yarıştı.

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen yarışmada yüzlerce fotoğrafçı değişik kategorilerde yarıştı. Siena International Photography Awards /SIPA jürisi tarafından her yıl belirlenen yarışmada Shivang Mehta kaplanın ceylanı avladığı anda çektiği fotoğrafıyla kategorisinde ikinci oldu.

2018 yılının en iyi fotoğrafları seçildi

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Siena Uluslararası Fotoğrafçılık Yarışması'nın (SIPA) baş ödülüne K. M. Asad, layık görüldü. 'Savaş Kurbanı' isimli fotoğraf, Bangladeş'teki Rohingya mülteci kampında çekildi.
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Kendi çevrelerinde görüntülenen hayvanlar kategorisinde dereceye girenler

Kendi çevrelerinde görüntülenen hayvanlar kategorisinde dereceye girenler
Üçüncü: Tony Wu
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İkinci: Shivang Mehta
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Birinci: Amos Nachoum
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Renklerin sıçraması kategorisinde dereceye girenler

Renklerin sıçraması kategorisinde dereceye girenler
Üçüncü: Ugo Galassi
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İkinci: Anurag Kumar
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Birinci: Sina Falker
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Büyüleyici yüzler ve karakterler kategorisinde dereceye girenler

Büyüleyici yüzler ve karakterler kategorisinde dereceye girenler
Üçüncü: Xuejun Xia
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İkinci: Tariq Zaidi
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Birinci: David Nam Lip Lee
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Doğanın güzelliği kategorisinde dereceye girenler

Doğanın güzelliği kategorisinde dereceye girenler
Üçüncü: Mariusz Potock
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İkinci: Khalid Alsabt
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Birinci: Francisco Negroni
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Spor kategorisinde dereceye girenler

Spor kategorisinde dereceye girenler
Üçüncü: Dean Mouhtaropoulos
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Üçüncü: Alex Livesey
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İkinci: Luis Henry Agudelo Cano
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Birinci: Ajuriaguerra Saiz Pedro Luis
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Mimari ve kentsel alanlar kategorisinde dereceye girenler

Mimari ve kentsel alanlar kategorisinde dereceye girenler
Üçüncü: Matt Portch
19 / 26

İkinci: Misha De-Stroyev
20 / 26

Birinci: Fyodor Savintsev
21 / 26

Seyahat ve macera kategorisinde dereceye girenler

Seyahat ve macera kategorisinde dereceye girenler
Üçüncü: Lorraine Turci
22 / 26

İkinci: Riksa Dewantara
23 / 26

Birinci: Zach Lowry
24 / 26

20 yaş altı kategorisinde dereceye girenler

20 yaş altı kategorisinde dereceye girenler
Üçüncü: Ian Leung
25 / 26

İkinci: Lasse Kurkela
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Birinci: Yinzhi Pan
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