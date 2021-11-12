Sıfır araç fiyatları güncellendi! Araba almadan önce göz atın...

2020 yılının mart ayından beri ülkemizi hem maddi hem de manevi anlamda etkileyen koronavirüs pek çok sektörde satış kaybına neden oldu. Bunların başında ise otomobil sektörü geliyor. Bir de bu krizin üzerine çip krizi ve döviz kurundaki artış eklenince hem sıfır hem de ikinci el araçlar cep yaktı. Firmalar kasım ayı itibarıyla fiyat güncellemesine gitti. İşte kasım ayında değişen otomobil fiyatlar…
Koronavirüs salgını tüm dünya ile birlikte ülkemizi de hem maddi hem de manevi anlamda etkiledi. Pandemide en çok etkilenen sektörlerden biri otomotiv sektörü oldu. Çip krizinin üzerine artan döviz fiyatları da eklenince sıfır araçlarda 150 bin TL’nin altında otomobil kalmadı. Tedarik tarafında yaşanan süreçle birlikte bayilerde araç bulunamaması sıfır araç fiyatlarını yükselişe geçirdi ve fiyatlar yenilendi. 2022 yılına son 2 ay kalmışken, kasım ayında çeşitli fırsatlar sunuldu.
İşte marka marka sıfır araçların kasım ayı fiyatları…
Fiat Egea 167 bin 900 lira
Dacia Sandero 227 bin lira
Volkswagen Passat 448 bin 700 lira
Honda Civic Sedan 328 bin 600 lira
Ford Focus Sedan 241 bin lira
Renault Yeni Clio 190 bin lira
Renault Megan Sedan 249 bin 900 lira
Renault Captur 381 bin lira
Hyundai Elantra 240 bin 905 lira
Peugeot 208 232 bin lira
Toyota Corolla 231 bin 200 lira
Dacia Sandero 218 bin lira
Seat Ibiza 215 bin lira
Opel Corsa 209 bin 900 lira
Citroen C3 202.700 lira
KIA Rio 191 bin 900 lira
Alfa Romeo Giulia 104.950 lira
Mercedes A200 570 bin lira
BMW 118i 561.800 lira
Audi A3 495 bin 589 lira
Skoda Scala 266 bin 400 lira
Volkswagen Polo 235 bin 300 lira
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