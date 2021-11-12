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Sıfır araç fiyatları güncellendi! Araba almadan önce göz atın...

12.11.2021 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2022 yılına son 2 ay kala, otomobil firmaları kasım ayında fiyat güncellemesine gitti. Aracını yenilemek veya ilk kez araç almak isteyenlerin, güncellenen fiyat listesine göz atmalarını tavsiye ederiz.

Sıfır araç fiyatları güncellendi! Araba almadan önce göz atın...

2020 yılının mart ayından beri ülkemizi hem maddi hem de manevi anlamda etkileyen koronavirüs pek çok sektörde satış kaybına neden oldu. Bunların başında ise otomobil sektörü geliyor. Bir de bu krizin üzerine çip krizi ve döviz kurundaki artış eklenince hem sıfır hem de ikinci el araçlar cep yaktı. Firmalar kasım ayı itibarıyla fiyat güncellemesine gitti. İşte kasım ayında değişen otomobil fiyatlar…

KASIM AYINDA OTOMOBİL FİYATLARI GÜNCELLENDİ

Koronavirüs salgını tüm dünya ile birlikte ülkemizi de hem maddi hem de manevi anlamda etkiledi. Pandemide en çok etkilenen sektörlerden biri otomotiv sektörü oldu. Çip krizinin üzerine artan döviz fiyatları da eklenince sıfır araçlarda 150 bin TL’nin altında otomobil kalmadı. Tedarik tarafında yaşanan süreçle birlikte bayilerde araç bulunamaması sıfır araç fiyatlarını yükselişe geçirdi ve fiyatlar yenilendi. 2022 yılına son 2 ay kalmışken, kasım ayında çeşitli fırsatlar sunuldu.

İşte marka marka sıfır araçların kasım ayı fiyatları…

Fiat Egea 167 bin 900 lira

Dacia Sandero 227 bin lira

Volkswagen Passat 448 bin 700 lira

Honda Civic Sedan 328 bin 600 lira

Ford Focus Sedan 241 bin lira

Renault Yeni Clio 190 bin lira

Renault Megan Sedan 249 bin 900 lira

Renault Captur 381 bin lira

Hyundai Elantra 240 bin 905 lira

Peugeot 208 232 bin lira

Toyota Corolla 231 bin 200 lira

Dacia Sandero 218 bin lira

Seat Ibiza 215 bin lira

Opel Corsa 209 bin 900 lira

Citroen C3 202.700 lira

KIA Rio 191 bin 900 lira

Alfa Romeo Giulia 104.950 lira

Mercedes A200 570 bin lira

BMW 118i 561.800 lira

Audi A3 495 bin 589 lira

Skoda Scala 266 bin 400 lira

Volkswagen Polo 235 bin 300 lira

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