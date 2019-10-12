Sıfır aracın kaputunun değişmiş çıktığı iddiası

TEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ'da bir esnaf, 180 bin liraya aldığı sıfır aracın kaputunun değişmiş çıktığını iddia ederek suç duyurusunda bulundu.

Şeyhsinan Mahallesi'nde cep telefonu dükkanı bulunan Cengiz Hamitoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, bir otomotiv firmasının Çorlu'daki bayisinden 180 bin liraya SUV araç aldığını, ardından aracını ekspertize götürdüğünü anlattı.

Kendisine verilen rapora göre aracın kaputunun değişmiş olduğunu gördüğünü ifade eden Hamitoğlu, yaşadığı olayın ardından hukuki süreç başlattığını söyledi.

Firmayla ilgili nöbetçi savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu anlatan Hamitoğlu, şöyle konuştu:

"Aracı ekspertize götürdüm, bana kaputun değişmiş olduğu raporunu verdiler. Bunun üzerine bayiye yeniden giderek, ya paramı geri vermelerini ya da yeni işlem görmemiş bir araç vermelerini istedim. Yetkililer bana hiçbir şekilde yardım edemeyeceklerini ve kusurun kendilerinden kaynaklanmadığını söylediler. Savcılığa şikayet ettim ve hukuki mücadeleme başladım.''

