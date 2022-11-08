Sıfır engelli araç fiyatları 2022: Engelli ÖTV indirimi ile sıfır araç fiyatları ne kadar, ÖTV indirimi nasıl hesaplanır?

Ülkemizde engelli vatandaşlara sağlanan kolaylıklar arasında öne çıkan ÖTV indirimi sayesinde uygun fiyatlarla araç sahibi olabiliyor. ÖTV muafiyeti dâhilinde engelli kişiler arabaları daha uygun fiyatlara alabilirler. Araç limitleri her yıl değişiklik gösterir ve bu değişiklik enflasyona göre belirlenir. Belirlenen limitler kapsamında daha uygun fiyata, engelli ÖTV indirimi sayesinde araç sahibi olabilirler. Peki, 2022 yılında sıfır engelli araç fiyatları ne kadar?

Engelli araç fiyat hesaplama nasıl yapılır?

Engelli araç fiyat hesaplama işlemi için engelli ÖTV indirimi hesaplama robotu sayfalarına göz atabilirsiniz. Örneğin satış bedeli 300.000 Türk Lirasi olan bir aracı ÖTV indirimi muafiyetinden yararlanarak 166.665 Türk Lirası olarak satın alabilirsiniz. Engelli araba fiyatları üzerinden kendiniz fiyat hesaplaması yapmak istiyorsanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Engelli araba fiyatları örneği için satış bedeli 300.000 TL olan bir araba için engelli indirimi hesaplaması:

Almak istediğiniz aracın vergiler dâhil satış fiyatını bulun.

Bu satış fiyatı üzerinden %18 KDV bedelini hesaplayıp miktardan çıkarın. (300.000 / 1.18 = 254.237 TL)

KDV’yi çıkardıktan sonra ÖTV dahil satış fiyatından ÖTV bedelini de çıkarın. (254.237 / 1.80 = 141.242 TL ÖTV ve KDV’siz fiyat).

Vergiler hariç fabrika çıkış fiyatına %18’lik KDV bedelini tekrar ekleyin. (141.242 x 1.18 = 166.665 yalnızca KDV’li fiyat).

Bulduğunuz sonuç ÖTV muafiyetinden faydalanarak ulaşacağınız araç fiyatıdır.

Sıfır engelli araç almak için şartlar nedir?

Sıfır engelli araç fiyatlarından yararlanmak için kişinin engellilik yüzdesi %40-89 arasında olması gerekiyor. Eğer bu oranda engellilik yüzdesi bulunuyorsa ÖTV indirimli araçlar alınabilir. Rapor olması durumunda engelli ÖTV indirimi % 26.3 oranında uygulanıyor. KDV ödemesinin ise %15.24 oranında indirim uygulanıyor. %40 engelli olan kişinin engelli indirimli araçlar satın alabilmesi için 18 yaşından büyük olması ve sürücü sahibine sahip olması da gerekiyor. Hastalara araç indirimi avantajından faydalanmak için kişinin raporunun %40 ila %89 orasında olması gerekir.

Yatalak hasta adına araç indirimi ne kadar?

Yatalak hasta adına araç indirimi avantajından faydalanmak isteniyorsa aracın sıfır kilometre olması gerekir. Ayrıca arabanın maksimum 1.6 motor hacmine sahip olması gerekir. Engelli raporuyla alınan araçlarda %40 gibi bir oranda indirim uygulanır. Kişinin engeli %90 üzerindeyse rapor alarak ÖTV indiriminden faydalanılabilir.

2022 raporlu araç limiti nedir?

% 90 ve üzeri oranda engelli olan vatandaşlar ÖTV'siz araç satın alabilme hakkına sahiptir. Ancak bu noktada raporlu araç fiyatları için bir limit bulunur. 2021 yılında fiyat limiti 330 bin 800 lira iken 2022 yılında 450 bin 500 liraya yükselmiştir.

ÖTV muafiyetli araç listesi ve indirimleri

Son yıllarda araç fiyatlarında % 10-15 aralığında yükseliş gerçekleşti. Araç fiyatlarında gerçekleşen bu yükselişin engelli araçlarına da yansıması engelli vatandaşların endişe duymasına sebep oluyor. Araç sahibi olmak isteyen engelli vatandaşlar tarafından merak konusu olan engelli araçlarda ÖTV indirimi sayesinde engelli kişiler daha uyguna araba sahibi oluyor.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ÖTV Kanununun 7/2. maddesine göre engel derecelerine bağlı olarak engelli ÖTV indirimi ayrıcalığından faydalanabiliyor. Sıfır engelli araç fiyatları 2022 yılında birçok marka için yeniden belirlendi. ÖTV muafiyetli araç listesi ve indirimleri için markaların internet sitelerini inceleyebilirsiniz. ÖTV muafiyetli araç listesi:

Toyota Corolla 1.5 Vision 125 PS 6 İleri Manuel Vites

Toyota Corolla 1.5 Vision 125 PS Multidrive S Otomatik Vites 125 PS

Toyota Corolla 1.5 Dream 125 PS 6 İleri Manuel Vites

Toyota Corolla 1.5 Dream 125 PS Multidrive S Otomatik Vites

Toyota Corolla 1.5 Flame 125 PS 6 İleri Manuel Vites

Toyota Corolla 1.5 Flame 125 PS Multidrive S Otomatik Vites

Toyota Corolla 1.5 Flame X-Pack 125 PS Multidrive S Otomatik Vites

Toyota Corolla 1.5 Passion X-Pack 125 PS Multidrive S Otomatik Vites

Toyota araba modellerine engelli indirimli araçlar fiyatlarını https://www.toyota.com.tr/ adresini ziyaret ederek inceleyebilirsiniz.

Fiat Egea Sedan Easy 1.4 Fire 95 HP Plus Paketli

Fiat Egea Hatcback Street 1.4 Fire 95 HP

Fiat engelli araç fiyatları için Fiat'ın resmî internet sitesini https://www.fiat.com.tr/ ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

Engelli ÖTV maufiyeti ile araç listesi

ÖTV muafiyetli fiyat listesi hakkında detaylı bilgi almak için araba markalarının internet sitesini ziyaret edebilirsiniz. ÖTV muafiyetli araçlar: