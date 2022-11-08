Engelli emeklilik hesaplama: Engelli emeklilik tablosu nasıldır? Engelli çalışanların emeklilik hesaplaması nasıl yapılır?

Erken emeklilik hakkı engelli bireylere devlet tarafından sağlanılan bir haklardan bir tanesidir. Kişinin engelinin doğuştan veyahut sonradan olmasına bakılmaksızın engel oranının %40’ı geçiyor olması durumunda kazanılan bir haktır. Engelli çalışanların nasıl emekli olabilecekleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar Kanunu'na göre belirlenmiştir. Bu kanun sayesinde engelli bireyler şartları yerine getirdikleri takdirde emekli olabilirler.
Engelli çalışanların emeklilik hesaplamaları belli kriterler çerçevesinde gelişmektedir. Engelli emeklilik hesaplaması yapılırken kişinin işe giriş tarihi, çalıştığı süre boyunca ödenen prim tutarı emekli olmaları için en önemli detaylar olarak bilinmektedir. Kişiler bu hesaplamaları yaparken e-Devlet üzerinden kendi bilgilerine rahatlıkla ulaşabilir ve hesaplamalarını yapabilirler. Gerekli şartları yerine getiren engelli bireyler ise emekli olabilme şansına sahip olurlar.
Engelli memur emeklilik hesaplama ve engelli özel çalışan emeklilik hesaplaması yapmak isteyenler engelli emeklilik hesaplama robotu kullanabilirler. Engelli emeklilik hesaplama robotu kullanabilmek için emeklilik statülerini belirtip (4a SSK, 4B Bağ-Kur), sigorta ilk tescil tarihi, ödenen prim günü sayısı ve engellilik oranlarını sisteme girerek ne kadar zamanda emekli olacaklarına dair bilgi sahibi olabilirler.
Engelli emeklilik şartları nedir?
Engelli çalışanların, engelli emekliliği için bazı şartları yerine getirmeleri gerekmektedir. Engelli emeklilik şartları:
Engelli çalışan erken emeklilik hesaplama yapabilmeleri için bazı şartları yerine getirmeleri gerekir. Kişinin işe giriş tarihi, prim günü gibi önem derecesi yüksek şartların yanı sıra, engel oranı da oldukça önemlidir. Engel derecesine göre üç kategori bulunmaktadır:
Engel derecesini öğrendikten sonra kişinin işe ne zaman başladığı da önemlidir. 01.10.2008 tarihinden önce başlayanlar ve sonra başlayanlar diye ikiye ayrılır. Emekli olmayı düşünen kişiler bu detaylara dikkat etmelidir.
Engelli bireylerin erken emekli olabilmeleri 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortalar kanununa göre gerekli kriterleri yerine getirdikleri taktirde gerçekleşmektedir.
01.10.2008 tarihinden önce başlayanlar için:
01.10.2008 tarihinden sonra işe başlayanlar için:
SGK 4B (BAĞ-KUR) emeklilik şartı ise şöyledir: