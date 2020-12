Sifon suyuna katılan mucizevi ürün! Klozeti fırçalama derdine son

Her zaman evin tertemiz olmasını isteriz. Peki, tuvalet gibi hijyenik olmayan alanları her zaman temiz tutmak mümkün mü? İşte ev temizliğinde herkesi rahatsız eden yer: Klozet. Klozetler, evde temizlemesi en zor olan yer olarak görülür. Tuvalete her girdiğinizde temizliğinden şüphe edersiniz. Klozetleri ne kadar temizleseniz de yeteri kadar temiz olmamış gibi gelirler.

KLOZETİN TERTEMİZ GÖZÜKMESİ MÜMKÜN!

Marketlerden aldığımız temizlik ürünlerinin sağlığımızı tehdit ettiğinden şüphe duyarız. Bu yüzden ev temizliğinde kimyasal maddelerden kaçanların bildiği ortak bir temizlik ürünü var.

MUCİZEVİ ÜRÜN: SİRKE

Sirke, içerisinde hiçbir kimyasal madde bulunmayan doğal bir temizlik ürünü. Bu yüzden ev temizliğinde en çok tercih edilen ürünlerden biri olur. Mutfağı temizlerken ya da yerleri silerken kullanılan sirke, elbette tuvalet temizliğinde de kullanılabilir. Sirke, klozette biriken hastalığa sebep olabilecek bakterileri yok eder. Kireç kalıntılarının çözülmesine yardımcı olur. Buharlaştığında ortama güzel bir koku yayılmasını da sağlar.

Sifon suyunun içerisine dökeceğiniz sirke ile klozetinizi fırçalama derdinden kurtulabilirsiniz. Sifonu birkaç kez çektikten sonra klozetin beyazladığını göreceksiniz. Sürekli sirke dökmek ise sizi fırçalama zahmetinden tamamen kurtarır.