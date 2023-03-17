Şifre: 'Yemek'! Taksicinin primi de... Fazla sipariş verenlere hediye de göndermişler! Dev operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde İstanbul genelinde 175 şüpheli için yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonu sonucunda gözaltına alınan 161 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinin otoparkından çıkarılarak otobüslerle adliyeye sevk edilmişti. Operasyonun yeni detayları ortaya çıktı.

OPERASYON 16 AY SÜRDÜ

16 ay önce taksiyle kokain satan bir sürücüyü belirleyen narkotik ekipleri çalışmalarını derinleştirdi. Buradan yola çıkan ekipler, İstanbul’u mesken tutan bir zehir şebekesini belirledi. 16 ay önce gözaltına alınan taksici gibi uyuşturucu satan başka taksiciler olduğu tespit edilirken, taksicilerin de yer aldığı şebeke ortaya çıkarıldı. Taksicilerin sattıkları uyuşturucunun parasını motokuryeye verdikleri belirlenince polis ekipleri, paraların götürüldüğü adresi tespit etti. Anadolu ve Avrupa yakasında iki koldan yapılandığı belirlenen şebekenin iki yakada da suç yöneticisi olduğu, hücre biçiminde yapılanan şüphelilerin, 12 ayrı yapılanması olduğu belirlendi. 16 süren çalışmada 12 yapılanma içerisinde faaliyet yapan 60 taksici ve 35 motokurye ortaya çıkarıldı.

Düzenlenen ara operasyonlarda 55 şüpheli yakalandı. Çok sayıda taksi ve motosiklete de el konuldu.

ŞİFRENİN "YEMEK" OLDUĞU ORTAYA ÇIKARILDI

Siparişlerin nasıl alındığının belirlenmesi için adım adım takip yapıldı. İddiaya göre çete üyeleri, internetten bir mesajlaşma programı üzerinden kapalı grup oluşturdu. Gruba referansla üye alınırken, siparişlerin de özel yazışma üzerinden verildiği tespit edildi. Mesajlarda uyuşturucunun adının yer almamasına dikkat edilirken, şifre alarak "yemek" sözcüğü kullanıldığı tespit edildi.

FAZLA SİPARİŞE HEDİYE! TAKSİCİLERE DE...

1’er gramlık paketlerden kaç tane isteniyorsa o kadar yemek siparişi verildiği ortaya çıkarıldı. Fazla uyuşturucu siparişi verenlere 2-3 paket hediye gönderildiği, bir günde fazla uyuşturucu satan taksicilere ise ödül olarak belli sayıda kokain paketi verildiği belirlendi. (İHA)



