HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Şifre: 'Yemek'! Taksicinin primi de... Fazla sipariş verenlere hediye de göndermişler! Dev operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı

Şifre: 'Yemek'! Taksicinin primi de... Fazla sipariş verenlere hediye de göndermişler! Dev operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı

17.03.2023 14:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine düzenlenen "Kökünü Kurutma Operasyonu"nda yeni detaylar ortaya çıktı. Yakalanan 161 zanlı adliyeye sevk edilirken şüphelilerin mesajlaşma uygulamaları üzerinden kapalı grup kurdukları, referansla üye aldıkları belirlendi. Şüphelilerin uyuşturucu siparişlerinin şifresi olarak "yemek" kodunu kullandıkları, fazla uyuşturucu satan taksicilere de prim olarak uyuşturucu verdikleri öğrenildi.

Şifre: 'Yemek'! Taksicinin primi de... Fazla sipariş verenlere hediye de göndermişler! Dev operasyonda yeni detaylar ortaya çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geçtiğimiz günlerde İstanbul genelinde 175 şüpheli için yapılan eş zamanlı uyuşturucu operasyonu sonucunda gözaltına alınan 161 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesinin otoparkından çıkarılarak otobüslerle adliyeye sevk edilmişti. Operasyonun yeni detayları ortaya çıktı.

OPERASYON 16 AY SÜRDÜ

16 ay önce taksiyle kokain satan bir sürücüyü belirleyen narkotik ekipleri çalışmalarını derinleştirdi. Buradan yola çıkan ekipler, İstanbul’u mesken tutan bir zehir şebekesini belirledi. 16 ay önce gözaltına alınan taksici gibi uyuşturucu satan başka taksiciler olduğu tespit edilirken, taksicilerin de yer aldığı şebeke ortaya çıkarıldı. Taksicilerin sattıkları uyuşturucunun parasını motokuryeye verdikleri belirlenince polis ekipleri, paraların götürüldüğü adresi tespit etti. Anadolu ve Avrupa yakasında iki koldan yapılandığı belirlenen şebekenin iki yakada da suç yöneticisi olduğu, hücre biçiminde yapılanan şüphelilerin, 12 ayrı yapılanması olduğu belirlendi. 16 süren çalışmada 12 yapılanma içerisinde faaliyet yapan 60 taksici ve 35 motokurye ortaya çıkarıldı.

Düzenlenen ara operasyonlarda 55 şüpheli yakalandı. Çok sayıda taksi ve motosiklete de el konuldu.

ş2

ŞİFRENİN "YEMEK" OLDUĞU ORTAYA ÇIKARILDI

Siparişlerin nasıl alındığının belirlenmesi için adım adım takip yapıldı. İddiaya göre çete üyeleri, internetten bir mesajlaşma programı üzerinden kapalı grup oluşturdu. Gruba referansla üye alınırken, siparişlerin de özel yazışma üzerinden verildiği tespit edildi. Mesajlarda uyuşturucunun adının yer almamasına dikkat edilirken, şifre alarak "yemek" sözcüğü kullanıldığı tespit edildi.

ş3

FAZLA SİPARİŞE HEDİYE! TAKSİCİLERE DE...

1’er gramlık paketlerden kaç tane isteniyorsa o kadar yemek siparişi verildiği ortaya çıkarıldı. Fazla uyuşturucu siparişi verenlere 2-3 paket hediye gönderildiği, bir günde fazla uyuşturucu satan taksicilere ise ödül olarak belli sayıda kokain paketi verildiği belirlendi. (İHA)

ş4

'Her gün sayıları artıyor' Zehir tüneli yapmışlar! 'Her gün sayıları artıyor' Zehir tüneli yapmışlar!


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Görenleri hayrete düşürdü! Korkunç anı böyle paylaştı: Hiç komik değilsinizGörenleri hayrete düşürdü! Korkunç anı böyle paylaştı: Hiç komik değilsiniz
700 bin kişilik kentte 95 daire kaldı!700 bin kişilik kentte 95 daire kaldı!
İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!İstanbul'da da hissedilen depremin merkez üssü Bolu olarak açıklandı!
Anahtar Kelimeler:
Taksici uyuşturucu uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri!

AK Parti'de Mehmet Şimşek sesleri!

Motorin fiyatları için bir yıl sonra ilk kez!

Motorin fiyatları için bir yıl sonra ilk kez!

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

CHP'de sıcak saatler! Kılıçdaroğlu'ndan iki belediye başkanına veto

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı!

Gezici’nin açıkladığı anket herkesi şaşırttı!

'Korkutmaya devam edeceğiz' diyerek destekleyecekleri lideri...

'Korkutmaya devam edeceğiz' diyerek destekleyecekleri lideri...

'Togg'un fiyatı açıklandı, fırsatçılar boş durmadı! Rakamlar dudak uçuklattı, 7,5 milyon TL...

'Togg'un fiyatı açıklandı, fırsatçılar boş durmadı! Rakamlar dudak uçuklattı, 7,5 milyon TL...

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Stilinizde fark yaratacak Calvin Klein ve Tommy Hilfiger cüzdanlarda %35'e varan indirim

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

En sevilen markaların ürünlerini en uygun fiyata alın! Modadan kişisel bakıma indirimler burada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.