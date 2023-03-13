'Her gün sayıları artıyor' Binanın altında zehir tüneli! 'İleride yatakları da var' 25 metre uzunluğunda... Tüm mahalle tedirgin

İstanbul Esenyurt'ta bir binanın altında ortaya çıkan görüntüler herkesi şoke etti. Tüm mahalleyi tedirgin eden olayda, sayıları her geçen gün artan madde bağımlılarının binanın altına 25 metre uzunluğunda bir tünel hazırlayıp yatak da koyarak madde kullandıkları öğrenildi. O tünel kameralara yansırken mahalleli rahatsızlığını dile getirerek yardım istedi. İşte detaylar...

"BİNANIN ALTINA KENDİLERİNE YER YAPMIŞLAR"

Show Haber'de yer alan habere göre görüntüleri kaydeden kişi "Binanın altına kendilerine yer yapmışlar. Burayı mesken tutmuşlar. Tam 25 metre derinliği var, ileride yatakları var" dedi. O madde bağımlılarının açtığı tünel görüntülendi. Bir bina sakini ise "Kaç gündür geliyorlar, uyarıyoruz, gitmiyorlar. Çocuklarımızı buraya da koyamıyoruz. Dün mesela 6 kişiyi çıkardılar" diyerek isyan etti.

TAM 25 METRE UZUNLUĞUNDA

Madde bağımlıları kendilerine binanın altında tam 25 metre uzunluğunda zehir tüneli hazırladı. Madde bağımlılarının 25 metre derinliğinde bir sığınak yaptığı ve burada madde kullandıkları ifade edildi.

Akıllara durgunluk veren tünel, Esenyurt Atatürk mahallesindeki bir sitenin altında görüntülendi. Ayakta durmakta bile güçlük çekilen bir alanı madde bağımlıları mesken edinmiş durumda. O 25 metrelik alanda iddiaya göre sürekli uyuşturucu madde kullanılıyor. Üstelik gitmek bir yana daha da kalabalıklaştılar. Mahalle sakinlerinin endişesi her geçen gün de büyüdü.

"HER GÜN SAYILARI ARTIYOR"

Bir bina sakini "Baktım bunlar buraya doğru giriyor, müdahale ettim çıkardım onları. Komşularla beraber kovduk ama bunun sonu yok. Kendilerine orada yatak, sığınak falan yapmışlar. Yemek yiyorlar, madde kullanıyorlar. Her gün sayıları artıyor. Dün 3 kişilerdi, bugün en son 6 kişilerdi." şeklinde konuştu.

Başka bir mahalle sakini de "Bıçak olsun, silah olsun... Belli değil. Bilmiyoruz yani aniden... Camımızı bile açık bırakamıyoruz. Yanıma birilerini getiriyorum akrabalardan eşim gece çalışınca." ifadelerini kullandı.

Yan taraftaki binaların pencerelerinin hatta balkonlarının da bu alana baktığı belirtildi. Mahalleli bundan rahatsız olduğunu ve buranın acilen kapatılmasını talep etti.