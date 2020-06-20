Şifrelerinizi böyle yaparsanız hackerlar kıramıyor! Yapmazsanız sonucu ağır olabilir...

İnterneti ya da kişiye özel bilgisayar ve akıllı telefon gibi elektronik cihazları kullanırken gizlilik büyük bir önem taşıyor. Özel yazışmalarınızın ya da TC kimlik numarası gibi gizli tutulması gereken bilgilerinizin güvenliğini korumak için uygulamalarınıza ve kullandığınız cihazlara şifreler koymanız gerekiyor. Ancak bu parolaların tahmin edilebilirliği sizin için risk oluşturuyor, dolayısıyla şifre oluştururken dikkat etmeniz gereken bazı önemli noktalar ortaya çıkıyor. GÜÇLÜ ŞİFRELER NASIL BELİRLENİR? HACKERLARIN KOLAYCA KIRABİLDİĞİ ŞİFRELER



l Özel günleri veya isimleri şifre olarak kullanmayın. Doğum gününüz, evlilik yıl dönümünüz veya çocuğunuzun ismi gibi hayatınızda anlamlı bir yeri olan bilgileri şifre olarak kullanmak işinizi kolaylaştırıyor olabilir. Bu sayede "Parolamı unuttum." yazılı linke tıklayarak yeni bir şifre oluşturma zahmetinden kendinizi kurtarıyor olabilirsiniz. Ancak 2015 yılında doğan Ahmet isimli bir oğlunuz varsa hesaplarınıza giriş yapmak isteyen birinin deneyeceği ilk şifreler "ahmet2015" veya "ahmet15" olur. Hackerlara davetiye çıkarmak istemiyorsanız bu tür anlamlı şifrelerden uzak durun.

l Şifrenizde hem büyük harf hem de küçük harf kullanın. Güçlü bir şifre oluştururken o şifrenin büyük ve küçük harflerden oluştuğundan emin olun. Bu sayede çok basit bir kelimeyi parola olarak belirleseniz bile hesabınızı ele geçirmek isteyen birinin hangi harfi büyük ya da küçük yazdığınızı tahmin etmesi güçleşir. "parola" ile "pARoLa" arasındaki fark, şifrenizin güvenliğini bir üst seviyeye taşır. l Şifre oluştururken harf, rakam ve noktalama işareti kombinasyonlarını kullanın. Şifre belirleme aşamasında farklı türlerde karakterler kullanmanız, daha güçlü bir parola oluşturmanızı sağlar. Dolayısıyla sadece rakamlardan, noktalama işaretlerinden veya harflerden oluşan bir şifre belirlemek yerine bu üç farklı türü bir arada kullanın. Örneğin, "pARoLa8!5." gibi şifreleri tercih edebilirsiniz. l Tekrarlı veya sıralı karakterler kullanmayın. Bir hackerın şifrenizi kolayca çözmesini istemiyorsanız "aaaa" ya da "0000" gibi tekrarlı, "qwerty" veya "1234" gibi sıralı karakterleri kullanmayın. Bunun yerine klavyenize baktığınızda aralarında anlamlı bir bağ olmayan karakterleri yan yana getirin.