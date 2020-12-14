Şifreli hamilelik! Her 475 gebeden yaklaşık 1'i bu durumu yaşıyor

Şifreli hamilelik Kriptik gebelikleri olan kadınların çoğu, 20. haftadan sonra hamile olduklarını keşfeder. Bu, her 475 gebelikten yaklaşık 1'inde olur.

Hayal etmesi zor olsa da, hamilelik semptomlarının olmaması, hamilelik öncesi düzensiz regl dönemleri ve hatalı hamilelik testi gibi kriptik gebeliklerin gerçekleşmesinin birçok nedeni vardır.

ŞİFRELİ HAMİLELİK NEDİR?

'Hamile olduğumu bilmiyordum' sadece bir reality şovu değil gerçek bir fenomen. Nadiren de olsa, birisinin hamile olduğunun geç dönemlere kadar ve hatta doğuma girene kadar hamile olduğunun farkında olmaması tamamen mümkündür. Buna şifreli hamilelik denir.

Kadın doğum uzmanı Dr. Christine Greves, 'Kesin olarak gördüm, ama inanılmaz derecede yaygın değil. Çoğunlukla, şifreli gebelikleri olan kadınlar 20. haftadan sonra hamile olduklarını keşfederler. Bu, her 475 gebelikten yaklaşık 1'inde olur. Hamileliğinin yarısını geçirebilirler ve bunu bilmeyebilirler. Birinin hamile olduğunu nasıl anlayamadığını hayal etmek zor olsa da, şifreli gebeliklerin gerçekleşmesinin birçok nedeni vardır.