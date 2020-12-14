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Şifreli hamilelik! Her 475 gebeden yaklaşık 1'i bu durumu yaşıyor

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
ANNE ÇOCUK HABERLERİ  | Son Güncelleme

Şifreli bir hamilelik, bir kadın hamileliğinin en azından yarısına gelene kadar hamile olduğunu fark etmediğinde gerçekleşir. Kriptik gebelik de denilen bu durumun birçok nedeni olabilir.

Şifreli hamilelik! Her 475 gebeden yaklaşık 1'i bu durumu yaşıyor

Şifreli hamilelik Kriptik gebelikleri olan kadınların çoğu, 20. haftadan sonra hamile olduklarını keşfeder. Bu, her 475 gebelikten yaklaşık 1'inde olur.

Hayal etmesi zor olsa da, hamilelik semptomlarının olmaması, hamilelik öncesi düzensiz regl dönemleri ve hatalı hamilelik testi gibi kriptik gebeliklerin gerçekleşmesinin birçok nedeni vardır.

ŞİFRELİ HAMİLELİK NEDİR?

'Hamile olduğumu bilmiyordum' sadece bir reality şovu değil gerçek bir fenomen. Nadiren de olsa, birisinin hamile olduğunun geç dönemlere kadar ve hatta doğuma girene kadar hamile olduğunun farkında olmaması tamamen mümkündür. Buna şifreli hamilelik denir.

Kadın doğum uzmanı Dr. Christine Greves, 'Kesin olarak gördüm, ama inanılmaz derecede yaygın değil. Çoğunlukla, şifreli gebelikleri olan kadınlar 20. haftadan sonra hamile olduklarını keşfederler. Bu, her 475 gebelikten yaklaşık 1'inde olur. Hamileliğinin yarısını geçirebilirler ve bunu bilmeyebilirler. Birinin hamile olduğunu nasıl anlayamadığını hayal etmek zor olsa da, şifreli gebeliklerin gerçekleşmesinin birçok nedeni vardır.

KRİPTİK HAMİLELİKLERE NE SEBEP OLUR?

Semptom eksikliği: Greves, 'Bazen kadınlarda hamilelik semptomları görülmez. Bazıları mide bulantısı, kusma, göğüs hassasiyeti ve yorgunluk yaşamazlar. Bazen bir kadın fazla kiloluysa, (hamilelikle ilişkili) kilo alımını fark etmeyebilir' diyor.

Ek olarak, Medical Hypotheses'te yayınlanan 2007 tarihli bir araştırma, kriptik gebelik bebeklerinin düşük kilolu olmasının yaygın olduğunu ve bunun da hamilelik sırasında daha az karın büyümesine yol açabileceğini belirtti.

Greves, düzensiz regl dönemleri: Düzensiz dönemler, bir adet dönemini kaçırıp kaçırmadığınızı anlamanızı zorlaştırabilir.
Kısırlık: Alternatif olarak, birisi kısırlıkla mücadele ediyor olabilir ve hamileliğin onlar için bir olasılık olmadığını düşünebilir.
Doğum kontrol hapları kullanıyorsunuz: Bir hapı kaçırırsanız veya bir dozu çok geç alırsanız, yumurtlamanız mümkündür ve ilk etapta hapı kullanarak hamile kalabilirsiniz. Greves, 'Doğum kontrol hapları başarısız olabilir ve bunları sürekli olarak kullanıyorsanız, bir şeyin yanlış olduğunu gösteren semptomlarınız olmayabilir' diyor.
Yanlış gebelik testi sonuçları: Başarısız olabilecek başka bir şey hamilelik testleri. Hamilelik testleri son derece doğru olabilir, ancak doğru şekilde kullanırsanız. Bunları hamileliğinizde çok erken alırsanız, sonuçları çok erken (veya çok geç) kontrol ederseniz veya iyi su aldığınız için idrarınız seyreltilmişse, bu yanlış sonuç riskinizi artırabilir.
Psikoloji: Ayrıca, Royal Society of Medicine Dergisi'ne göre, hamile kişinin hamile kalma konusunda çok stresli veya korkulu olduğu, bebek taşıyabileceklerini tamamen inkar edebilecekleri noktaya kadar psikolojik bir bileşen olabilir.

Bazı kişilerin şifreli gebeliklere diğerlerinden daha yatkın olup olmadığını veya şifreli gebelik riskinizi artıran faktörlerin olup olmadığını gösteren hiçbir araştırma yoktur.

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