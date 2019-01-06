Sigara fiyatı 2019'da 3 lira olabilir! Resmi Gazete'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) değişikliğine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tütün içeren sigaralar ile diğer tütün mamullerinin ÖTV'sinde yapılan değişiklikle, sigaradan alınan yüzde 63'lük nispi ÖTV oranı yüzde 67'ye çıkarıldı. Buna karşılık sigara fiyatlarının 7 lira ve altına düşmesini önlemek için uygulanan paket başına 5.6 liralık 'asgari maktu vergi' sıfırlandı. Paket başına alınan 42 kuruşluk maktu vergi ise aynı kaldı.

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, sigaraya farklı bir vergileme yöntemi uygulandığı için yapılan bu değişiklik zamdan çok büyük indirimlerin önünü açmış oldu. Sigaradan şimdiye kadar nispi vergi, asgari maktu vergi ve maktu vergi olmak üzere 3 tür ÖTV alınıyordu. Asgari maktu vergi, geçmişte Maliye ile sigara firmaları arasında yaşanan zam savaşı nedeniyle getirilmişti. Maliye'nin nispi ÖTV oranını artırması üzerine bazı firmalar sigara fiyatlarını düşürmüşler, bu yüzden Maliye ciddi vergi kaybına uğramış, fiyat indirimlerini önlemek için de bu vergiyi getirmişti. Yeni düzenlemeyle sigaranın ucuzlamasını ve devletin vergi kaybına uğramasını önleyen bu vergi kalktı. Ancak büyük kayıp yaşanacağı için bu verginin seçimlerden hemen sonra geri getirilmesi bekleniyor.