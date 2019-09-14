HABER

Sigara içerken uyuya kaldı, ölümün kıyısından döndü!

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.09.2019 03:09 | Son Güncelleme

Gaziantep'te sigara içerken uyuya kalan şahıs evi yaktı. Dumanı gören komşuları kapıyı kırarak evde bulunan şahsı yanarak ölmekten kurtardı.

Olay, Gaziantep'in Güneykent Mahallesi 212 Sokak Osaka Emir Sitesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, 6 atlı binanın en üst katında ailesi ile birlikte yaşayan 35 yaşındaki M. D. evde kimsenin bulunmadığı sırada sigara içerken uyuya kaldı. Yatağa düşen sigaranın yorgan ve örtüyü tutuşturmasının ardından alevler bütün evi sardı. Dumanları gören komşuları, kapıyı kırarak M. D.'yi içeriden çıkardı.

ÇEVREDEKİ EVLER DE TAHLİYE EDİLDİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı şahıs sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, alevler ise itfaiye ekiplerinin çabaları ile söndürüldü. Yangının çevreye sıçrama ihtimali üzerine çevredeki evler de tahliye edilirken, alevlerin söndürülmesinin ardından mahalleli rahat bir nefes aldı. Polisin çevrede güvenlik tedbiri aldığı yangının kesin sebebini belirleme çalışmaları sürüyor. (İHA)

Olay adam The Sun'a haber olduOlay adam The Sun'a haber oldu
Beyoğlu'nda iki İngiliz'in sır ölümü!Beyoğlu'nda iki İngiliz'in sır ölümü!
Orman yangını! Güçlükle müdahale ediliyorOrman yangını! Güçlükle müdahale ediliyor
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep sigara içerken yangın çıktı

En Çok Okunan Haberler

Skandal hamle! Kimseyi dinlemedi, harekete geçiyor

Skandal hamle! Kimseyi dinlemedi, harekete geçiyor

G.Saray şokta! Devam edemedi

G.Saray şokta! Devam edemedi

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Kanlı infaz! Sokak ortasında dehşet saçtı

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Erdoğan'dan kabine değişikliği açıklaması

Avrupa'nın en uzunu olacak! O süre 45 dakikaya iniyor

Avrupa'nın en uzunu olacak! O süre 45 dakikaya iniyor

AK Partili isimden Davutoğlu'na çağrı!

AK Partili isimden Davutoğlu'na çağrı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul Beyoğlu'nda iki İngiliz'in sır ölümü!

Beyoğlu'nda iki İngiliz'in sır ölümü!

Orman yangını! Güçlükle müdahale ediliyor

Orman yangını! Güçlükle müdahale ediliyor

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Eski belediye başkanının kızı evinde ölü bulundu

Osmaniye HDP il ve ilçe binasında arama: 1 gözaltı

HDP İl Başkanı gözaltına alındı!

Panik anları! Sesleri duyunca kendilerini dışarı attılar

Panik anları! Sesleri duyunca kendilerini dışarı attılar

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

TSK ve MİT'ten ortak operasyon!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.