Sigara kokusu nasıl giderilir? Evdeki sigara kokusu nasıl geçer? En faydalı sigara kokusu giderme yöntemleri

Sigara dumanı ve nikotin kokusu duvarlara, perdelere, koltuklara ve halılara sinerek kalıcı ve rahatsız edici bir koku oluşturabilir. Bu koku, sigara dumanında bulunan reçine ve katran artıklarında bulunan fenol türevleri, lignin, selüloz ve diğer bitki pigmentlerinin yanmasından dolayı kaynaklanır. Sigara dumanı sadece çevreye değil, evdeki tüm yüzeylere ve tekstil ürünlerine nüfuz ederek kötü bir koku bırakır. Ancak bu rahatsız edici durumu önlemek veya gidermek için çeşitli çözümler mevcuttur. Bu noktada, sigara kokusundan kurtulma yöntemleri sıklıkla araştırılır.

Sigara kokusu nasıl giderilir?

Sigara kokusu giderici yöntemler aşağıdaki gibidir:

Elma sirkesi ve kabartma tozu karışımı

Bir su bardağı içerisine 1 paket kabartma tozunu dökün ve yavaşça üzerine elma sirkesini ekleyin. Bu karışımı sigara kokan odanın bir köşesine koyun ve karışımın buharlaşmasını bekleyin. Birkaç gün içerisinde karışım tamamen buharlaşacak ve odanızdaki sigara kokusu azalacaktır.

Kahve

Bir parça tülden bir kese yapın ve içerisine taze öğütülmüş kahve doldurun. Bu şekilde birkaç kahve kesesini sigara kokusunun yoğun olduğu odanın farklı köşelerine yerleştirin. Kahve, sigara kokusunu emerek ortamdan uzaklaştıracaktır.

Limon

Sigara kokusunu evden çıkarmanın doğal yollarından biri de limon ve portakal dilimleri kullanmaktır. Sigara kokusunun sinmiş olduğu köşelere birkaç dilim limon ve portakal yerleştirirseniz kokuları emerek odanızın daha ferah bir hale gelmesini sağlar.

Sirke

Sirke, kötü kokuları yok etme özelliğine sahip olduğu için sigara kokusunu da gidermek için kullanılabilecek bir yöntemdir. Sigara kokusunu evden çıkarmak için sigara içilen odanın bir köşesine bir kase dolusu sirke koyun. Sirke odadaki sigara kokusunu çekecek ve ortamı daha temiz hale getirecektir.

Kömür

Kömür, sigara kokusunu absorbe eden doğal bir malzemedir. Odanın bir köşesine bir parça kömür koyarak sigara kokusundan kurtulabilirsiniz. Kömürü odaya yerleştirdikten sonra yaklaşık 1 hafta odada tutun ve bu süre sonunda kokunun büyük ölçüde azaldığını göreceksiniz.

Kabartma tozu

Kabartma tozu, sigara kokusunu emerek etkili bir şekilde yok eden başka bir malzemedir. Kabartma tozunu kullanarak sigara kokusunu çıkarmak için sigara dumanının sinmiş olduğu perdeleri yıkayabilir veya koltuklarınızı silerek kötü kokulardan arındırabilirsiniz. Kabartma tozu kötü kokuları içine çekerek zamanla ortamı temizleyecektir.