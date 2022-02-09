Sigara nasıl bırakılır? 1 gün sigara içmeyince vücutta neler oluyor? Etkileri inanılmaz!

Çoğu zaman arkadaş ortamında ya da özenti yoluyla içilen ve zamanla zararlı alışkanlık haline gelen sigara yıllar içerisinde hem sağlık hem de ekonomik açıdan içen kişiye ciddi zararlar veriyor. Sigarayı bırakmak için bu zararlı alışkanlık yerine farklı ve sağlıklı alışkanlıklar edinebilirsiniz. Ancak sigarayı 1 gün bile içmediğinizde vücutta olanlar inanılmaz!

SİGARA NASIL BIRAKILIR?

Sigarayı bırakmak için istek, kararlılık ve azim gerekiyor. Sigarayı bırakmak için nedenlerini bir kağıda yazmakla başlayın. Sigarayı azaltarak bırakmayı denememeniz öneriliyor. Çünkü azalttığınız takdirde az olduğu için keyif vereceği ve bırakmak istememenize neden olacağı ifade ediliyor.

Sigarayı bırakma sürecinizde çay, kahve, alkol gibi sigaraya teşvik edecek içecekleri tüketmeyin. İçmediğiniz günün akşamında kendinize yaptığınız iyilik için mutlu olun. Sigara içmediğinizde uyku kaliteniz artar, nefesiniz açılır ve sabahları daha dinç hissedersiniz. Üstelik ilk haftayı atlattığınızda süreç kolaylaşır. Ancak ara sıra da olsa, sigarayı bırakma sürecindeyken sigara içmeyi denemeyin.

Yürüyüşlere çıkarak sağlıklı yaşama kendinizi alıştırmaya çalışın. Haftada 2-3 gün 30-45 dakika tempolu yürüyüş yaparak zihninizi meşgul tutun. Sigaranın yerine nargile, puro, elektronik sigara gibi ürünleri tüketmeye çalışmayın. Bu ürünlerin de sigara kadar zararı bulunuyor.

1 GÜN SİGARA İÇMEYİNCE VÜCUTTA NELER OLUR?

Sigara içmeyi bıraktığınızda ilk 8 saatte nefesteki kötü koku, kandaki oksijen ve karbonmonoksit düzeyi normale döner. Sigarayı bıraktığınızda:

günün sonunda: Kalp krizi riski 24 saat içinde azalmaya başlar. günün sonunda: Tat alma ve koku duyusu 48 saatte artar. günün sonunda: Nefes darlığı sorunu azalır, nefes alma kolaylaşır. Kandaki karbonmonoksit gazı azalır. Halsizlik, baş ağrısı gibi sorunlar da azalır.

Sigarayı bırakan kişi nefes darlığı sorununun azalmaya başladığını ve nefes almasının kolaylaştığını 3 gün içinde hissetmeye başlıyor. Kandaki karbonmonoksit gazı azalmaya başladığı için halsizlik ve baş ağrısı gibi sorunlar da azalıyor.

2-12 hafta sonunda: Öksürük şikayeti varsa azalır, balgam sorunu yarıya iner. Bağışıklık sistemi güçlenir.

3-9 ay içinde: Nefes darlığı, enfeksiyon riski azalır ve enerji artar.

1 yıl sonra: Kalp hastalığına yakalanma ve kalp krizi riski yarıya iner.

5 yıl sonra: KOAH riski yarıya iner ve felç riski azalır

10 yıl sonra: Dudak, trakea, özefagus kanseri riski 10. yılın sonunda yarıya iner.

15 yıl sonra: Kalp damar hastalık riski hiç içmemiş kişiyle aynı olur.

15-20 yıl sonra: Akciğer kanseri riski yüzde 50-90 oranında azalır.

